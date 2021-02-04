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Новости

В Конгрессе США повторно рассмотрят санкции против России из-за ситуации с Навальным

, ИА "Амител"
Документ предусматривает целевые меры в отношении "российских должностных лиц"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Документ отправляют на рассмотрение повторно.

Законопроект "О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность" предусматривает введение целевых санкций "против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права". Согласно заявлению на сайте республиканца Марка Рубио, речь идет о ряде последних событий, таких как тюремное заключение оппозиционера и его отравление, которое было совершено якобы российскими властями.

Напомним, что в середине января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по его возвращении из Германии, где он находился на лечении после попытки отравления. На следующий день в отделе полиции состоялся суд, в результате которого Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом дней, проведенных под домашним арестом, оппозиционер будет находиться в колонии общего режима два года восемь месяцев. До вступления приговора в силу оппозиционер останется под арестом.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.02.2021 15:08
- гость -

Да здравствуют новые полезные санкции!

4.02.2021 15:09
гость

Документ предусматривает целевые меры против "российских должностных лиц"

Если российским должностным лицам запретят иметь счета и недвижимость в США, это же хорошо. Это и в Конституции РФ так записано.

4.02.2021 15:14
- гость -

очень хорошо - против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного прав.

4.02.2021 15:15
Сибиряк из Рубцовска

Ввести санкции против ПепсиКолы и забрать у нее нахрен Рубцовский Молочный завод.

4.02.2021 15:16
- гость -

Если российским должностным лицам запретят иметь счета и недвижимость в США, это же хорошо.
------------

Нет это плохо. Для вас плохо, так как эти "должностные лица" начнут компенсировать убытки из вашего кармана. Думайте бензин просто так подорожал?

4.02.2021 15:17
- гость -

Новые. Полезные. Твои.

4.02.2021 15:19
- гость -


4.02.2021 15:16
- гость -
Бензин дорожает и без санкций! Другу путятина все мало прибыли и мало!

4.02.2021 15:19
- гость -

15:16
- гость -
Для вас плохо, так как эти "должностные лица" начнут компенсировать убытки из вашего кармана. Думайте бензин просто так подорожал?
--------
Дешёвенький довод. Думаете бенз и без санкций, не подорожал бы?

4.02.2021 15:23
гость

Нет это плохо. Для вас плохо, так как эти "должностные лица" начнут компенсировать убытки из вашего кармана. Думайте бензин просто так подорожал?

Чушь, если российские должностные лица могут что-то компенсировать из моего кармана, то они и так это делают, независимо от того, можно им иметь счета и недвижимость за рубежом или нет. Если можно, они могут даже активней лазить в чужие карманы, чтобы вывозить все это за рубеж. Поэтому хорошо, если американцы им это запретят

4.02.2021 15:25
гость

Ну вот Навальный опять влетел российским должностным лицам в копеечку. Скоро они за него будут. Если уже не за него

4.02.2021 15:27
Виктор

Лёшу надо бы не в колонию,а на белом коне да в наполеоновской треуголке под приветственные вопли оппозиции - прямо в маленькую,уютную психиатрическую больницу в руки хороших докторов,умелых медсестёр и ласковых санитаров,на уколы,клизму и талбетки!

4.02.2021 15:29
- гость -

Это вопиюще...

4.02.2021 15:35
- гость -

«Да плевать на них, на эти санкции. Значит, по разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов долларов, но мы и заработали столько же», — сказал президент о том, что он думает про санкции. По его мнению, они только на пользу российской экономике: «Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё». Аналогично Путин высказался и про ответные санкции России с запретом некоторых продуктов. «Контрсанкции помогли нам развивать сельское хозяйство. Это освободило наш внутренний рынок. У нас, если мы говорим о прошлых годах, начиная с 2000-х и так далее, у нас всё время говорили про сельское хозяйство как про чёрную дыру, наверняка вы это помните. Какая же она дыра сегодня?» Президент добавил, что европейцы теряют рабочие места, в отличие от россиян: «У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас. В этом плане мы ничего не потеряли. А они теряют рабочие места»

4.02.2021 15:44
- гость -

Давно пора эту шоблу обложить со всех сторон, чтобы только в России могли быть, может тогда будут думать о народе..

4.02.2021 15:57
гость

работайте братья!

4.02.2021 16:04
АБОРИГЕН

Хватит заниматься подлогом и искажением реальной картины. Никаких санкций против России вводить не собираются, это персональные санкции на членов ОПГ засевших в Кремле.

4.02.2021 16:08
almas

Американцы думают о нас и хотят создать революционную ситуацию, чтобы мы осуществили социалистическую революцию и скинули ненавистных буржуев...))

4.02.2021 16:11
- гость -

Помочь народу России могут только персональные санкции против президента и его подельников.

"Все слова с Запада — хорошо, но это вооруженное стадо не понимает слов.

Пока им не будет больно от их собственного беспредела, беспредел не закончится.

Поскольку они, главным образом, воры (и именно в попытке сохранить наворованное стали убийцами), единственное, что на них может подействовать отрезвляюще — это персональные санкции, отсекающие от наворованного их и их детей. Тогда они сожрут друг друга сами.

Все остальное — разговоры в пользу бедных".

4.02.2021 16:12
- гость -

4.02.2021 16:08
almas

Американцам не до нас и они не такие наивные - четко знают о нашей рабской натуре! Эти санкции для их избирателей!

4.02.2021 16:22
АБОРИГЕН

4.02.2021 16:08
almas
Ага, вот прямо так сидят и думают там в Вашингтоне, как бы помочь коммунякам в России опять вернуться к власти. Ты не просто молод, ты наверное юный сопливый школьник.

4.02.2021 16:22
- гость -

У нас закрыли придурка-предателя - США нам санкции.
На Закраине закрыли три телеканала - США их одобряе.

Все понятно про свободу слова и кто на кого работает

4.02.2021 16:22
- гость -

Когда наше правительство вводит новые поборы с граждан, они говорят, что это на благо народа и тратят эти деньги на благо себя любимых. Когда вводятся санкции против власть имущих, эти власть имущие говорят своему народу, что эти санкции против России! Не сильно ли наша власть себя высоко ценит? И не сильно ли наши власть имущие зажрались?

4.02.2021 16:24
- гость -


4.02.2021 16:22
- гость -

Когда наше правительство
----------
Наше - это чье? Я так понял ты голововал в полпроценте за сидельца?
Твое правительство на киче!
И тебе туда дорога

4.02.2021 16:31
Filin

какое дело конгрессу до российских уголовников

4.02.2021 16:37
almas

16:22 АБОРИГЕН "almas....ты не просто молод, ты наверное юный сопливый школьник".

Может быть и школьник, но сопливый, вероятно, ты. Размазал сопли по лицу и глазам, и не увидел, что это была шутка, которая обозначена двумя скобками ))
Понимаю, что ты непорядочный комментатор, так оказывается, еще и некомпетентный.

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