В Конгрессе США повторно рассмотрят санкции против России из-за ситуации с Навальным

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Документ отправляют на рассмотрение повторно.

Законопроект "О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность" предусматривает введение целевых санкций "против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права". Согласно заявлению на сайте республиканца Марка Рубио, речь идет о ряде последних событий, таких как тюремное заключение оппозиционера и его отравление, которое было совершено якобы российскими властями.

Напомним, что в середине января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по его возвращении из Германии, где он находился на лечении после попытки отравления. На следующий день в отделе полиции состоялся суд, в результате которого Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом дней, проведенных под домашним арестом, оппозиционер будет находиться в колонии общего режима два года восемь месяцев. До вступления приговора в силу оппозиционер останется под арестом.