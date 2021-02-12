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Новости

Ветеранам Афганистана отказали в проведении памятного шествия в Барнауле

, ИА "Амител"
Членам Союза не разрешили организовать мероприятие на площади Ветеранов
Фото: mordovmedia.ru

Фото: mordovmedia.ru

Участникам Союза ветеранов войн и вооруженных конфликтов "Братство" им. Героя России Дмитрия Ерофеева отказали в проведении акции, посвященной памяти вывода советских войск из Афганистана. Барнаульские чиновники указали в качестве причины отсутствие согласования с Горзеленхозом, который с недавнего времени является правообладателем площади Ветеранов и Советов.

Уведомление о проведении публичного мероприятия участники Союза подали 4 февраля – они планировали провести шествие с числом участников около 300 человек. Однако на следующий день мэрия им отказала, объяснив это уже запланированной акцией в этот день и отсутствием согласия от МБУ "Благоустройство и озеленение".

После этого члены Союза подали еще одно уведомление с просьбой согласовать пикет, предложив на выбор несколько площадок, однако в администрации снова оформили почти идентичный отказ.

Как объяснил председатель правления Союза Александр Ивасишин в разговоре с ИА "Банкфакс", он лично посещал мэрию, однако чиновники остались непреклонны. Ветераны обескуражены подобным и обдумывают дальнейшие действия. По мнению Ивасишина, передача площадей в пользование Горзеленхоза – способ выдавить любую активность из центра города.

Напомним, что накануне, 11 февраля, первый секретарь краевого Комсомола Антон Арцибашев пожаловался, что мэрия Барнаула отказалась согласовывать митинг на площади Ветеранов без письменного разрешения МБУ "Благоустройство и озеленение", которому этот участок передали в безвозмездное пользование.

По словам Арцибашева, после подачи заявления на проведение массового мероприятия его уведомили, что городская администрация не может согласовать проведение мероприятия, пока он не предоставит письменное согласие от подведомственного барнаульским властям учреждения.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.02.2021 14:06
- гость -

Где она власть. Хорошо хоть не продали площади.

12.02.2021 14:09
Павлик Морозов

Всё правильно,вдруг начнут орать-"Перемен! Мы хотим перемен!"(В.Цой)

12.02.2021 14:12
навеяло

12.02.2021 14:36
гость

НИЧЕГО СВЯТОГО...... в мозгах у чинуш.

12.02.2021 14:46
Гость

12.02.2021 14:36
гость
Не правда! Должность-святое!!!

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