Купил машину – купи и паркинг. Застройщики Барнаула жалуются на непроданные гаражи

Жители Барнаула отказываются покупать машино-места в паркингах в новых домах, хотя застройщики отдают их "задешево". Об этом девелоперы говорили на круглом столе 10 февраля. По их словам, наземные и подземные гаражи стоят полупустыми даже спустя несколько лет после строительства, а в это время барнаульцы продолжают заставлять автомобилями газоны и проезжую часть.

Стоят полупустые

Точечная застройка в центре города заставляет девелоперов уходить "под землю". Чтобы разместить необходимое* количество парковок рядом с домом, нужен большой участок. Но так как земля в центре города "золотая", девелоперы экономят на каждом квадратном метре. Поэтому чаще всего при возведении "свечки" компании закладывают один-два подземных этажа парковок. В кварталах на окраине города (где стоимость земли, кстати, за последние годы выросла почти в 30 раз) они возводят многоуровневые паркинги. Но спроса на объекты нет нигде.

*В Барнауле, согласно нормативу градостроительного проектирования, на дом в 300 квартир должно быть 150 мест для постоянного хранения автомобилей и 30 – для временного.

"Мы посчитали, если 20 га для застройки, то 20 га нужно для парковок. Сегодня строят парковочные места, подземные парковки, но они не выкупаются, стоят полупустыми, даже многоярусные. Тут надо какое-то законодательство в плане муниципального, краевого. Если человек купил две машины, почему он парковку не может купить? Цены там невысокие", – отмечает председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

С отсутствием спроса на парковки согласны и проектировщики, которые разрабатывают для барнаульских застройщиков концепцию кварталов. Руководитель компании "АрхИ Групп" Андрей Суртаев уверен, что это неверно – если нет спроса, то и не нужно заставлять компании их возводить.

"Подземные парковки, многоэтажные паркинги не продаются. Пока не будет порядка в эксплуатации этих микрорайонов, бессмысленно строить, проектировать. Люди ставят машины на газоне, на дороге бросают. Но заставлять строителей их возводить – бессмысленно", – говорит он.

Высотка без парковки

Проблема с парковками может затормозить развитие высотного строительства в Барнауле, предполагают девелоперы. К концу 2021 года в краевой столице должны принять поправки в генеральный план развития, которые разрешают возводить дома выше 75 метров, то есть более 25 этажей.

Эксперты пришли к выводу: строить небоскребы в городе можно только в центре или близких к нему районах. Но чтобы построить хотя бы один высотный дом, нужно создать "город в городе". Готовы ли к этому застройщики – большой вопрос.

"При строительстве высоток возникают проблемы инженерного обеспечения, пожарного, охраны, размещения объектов в шаговой доступности. Кроме того, мы видим дефицит места для парковки в высотных жилых объектах. Теоретически эта проблема имеет решение, но фактически они редко исполняются. Это создает массу проблем для жителей и администрации города", – говорит архитектор Сергей Боженко.

Цифра

Стоимость гаражей и машино-мест в Барнауле составляет от 40 тыс. до 1,5 млн рублей в зависимости от площади, года постройки, расположения и ремонта.