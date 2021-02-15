Понедельник, 15 Февраль, 10:01

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,94
€ 89,61
-5°


4071883 +0
Обь
-12см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Купил машину – купи и паркинг. Застройщики Барнаула жалуются на непроданные гаражи

, ИА "Амител"
Девелоперы не могут распродать паркинги много лет
Двор в Барнауле / Фото: amic.ru

Двор в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула отказываются покупать машино-места в паркингах в новых домах, хотя застройщики отдают их "задешево". Об этом девелоперы говорили на круглом столе 10 февраля. По их словам, наземные и подземные гаражи стоят полупустыми даже спустя несколько лет после строительства, а в это время барнаульцы продолжают заставлять автомобилями газоны и проезжую часть.

Стоят полупустые

Точечная застройка в центре города заставляет девелоперов уходить "под землю". Чтобы разместить необходимое* количество парковок рядом с домом, нужен большой участок. Но так как земля в центре города "золотая", девелоперы экономят на каждом квадратном метре. Поэтому чаще всего при возведении "свечки" компании закладывают один-два подземных этажа парковок. В кварталах на окраине города (где стоимость земли, кстати, за последние годы выросла почти в 30 раз) они возводят многоуровневые паркинги. Но спроса на объекты нет нигде. 

*В Барнауле, согласно нормативу градостроительного проектирования, на дом в 300 квартир должно быть 150 мест для постоянного хранения автомобилей и 30 – для временного.

"Мы посчитали, если 20 га для застройки, то 20 га нужно для парковок. Сегодня строят парковочные места, подземные парковки, но они не выкупаются, стоят полупустыми, даже многоярусные. Тут надо какое-то законодательство в плане муниципального, краевого. Если человек купил две машины, почему он парковку не может купить? Цены там невысокие", – отмечает председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

С отсутствием спроса на парковки согласны и проектировщики, которые разрабатывают для барнаульских застройщиков концепцию кварталов. Руководитель компании "АрхИ Групп" Андрей Суртаев уверен, что это неверно – если нет спроса, то и не нужно заставлять компании их возводить.

"Подземные парковки, многоэтажные паркинги не продаются. Пока не будет порядка в эксплуатации этих микрорайонов, бессмысленно строить, проектировать. Люди ставят машины на газоне, на дороге бросают. Но заставлять строителей их возводить – бессмысленно", – говорит он.

Высотка без парковки

Проблема с парковками может затормозить развитие высотного строительства в Барнауле, предполагают девелоперы. К концу 2021 года в краевой столице должны принять поправки в генеральный план развития, которые разрешают возводить дома выше 75 метров, то есть более 25 этажей.

Эксперты пришли к выводу: строить небоскребы в городе можно только в центре или близких к нему районах. Но чтобы построить хотя бы один высотный дом, нужно создать "город в городе". Готовы ли к этому застройщики – большой вопрос.

"При строительстве высоток возникают проблемы инженерного обеспечения, пожарного, охраны, размещения объектов в шаговой доступности. Кроме того, мы видим дефицит места для парковки в высотных жилых объектах. Теоретически эта проблема имеет решение, но фактически они редко исполняются. Это создает массу проблем для жителей и администрации города", – говорит архитектор Сергей Боженко.

Цифра

Стоимость гаражей и машино-мест в Барнауле составляет от 40 тыс. до 1,5 млн рублей в зависимости от площади, года постройки, расположения и ремонта.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.02.2021 07:12
-гость-

нужно чтоб гаишники прошерстили дворы на нарушение парковки согласно правил от 01.07.2020

15.02.2021 07:19
- гость -

Какой смысл для машины стоимостью 200 покупать гараж за 500? Проблема одна - нищета населения.

15.02.2021 07:30
- гость -

15.02.2021 07:12
Прошерстить дворы, выписать всем приличные штрафы, а когда толпа начнет бузить - подавить сопротивление, распихав недовольных по автозакам и избив их потом.

15.02.2021 07:39
- гость -

К 2025 году закончат шерстить.

15.02.2021 07:44
- гость -

Скажите адреса конкретные, где парковки в центре полупустые!!! У нас всё забито!!! Статья заказная! Специально готовят людей, чтобы строить ещё плотнее и выше!!!

15.02.2021 07:45
Егор

Может стоимость парковок и гаражей пересмотреть, застройщики не хотят рассказать о себестоимости строительства подземного паркинга, очередной плач, купите у нас, а то мы ничего строить не сможем и сверх прибыли получать

15.02.2021 07:48
- гость -

Гаражи у них дешёвые...ага....
Берём 1905 года... парковочное место (не гараж) больше 1миллиона ща 18м2, т.е. за голое пространство без отделки более 50000р/м2.
Берём район Семенова. Гаражи от 700т.р. за те-же 18м2, а это почти 40тр за м2.

Я не спорю, земля дорогая, и ещё куча факторов влияет на стоимость... НО... за те-же 700тр человек может купить 2 автомобиля по 350тр.... и ставить где нибудь....
Ну нет денег у населения, что с этим поделаешь....
Либо решать вопрос с ЗП либо с дотации для строителей на постройку парковок и гаражей....

И кстати, в Новосибирске с данной проблемой столкнулись ещё в далёком 2008году....и ничего, живут как то до сих пор...

15.02.2021 08:08
гость

Так если по нормативу градостроительного проектирования застройщик обязан обеспечить определенное количество машино-мест, так почему он их продавать то должен. это должно либо в стоимость квартиры включаться по умолчанию или предоставляться вообще бесплатно. А так получается дома не соответствуют требованиям законодательства и разрешать их строительство нельзя.

15.02.2021 08:22
prosto

15.02.2021 08:08
гость
"это должно либо в стоимость квартиры включаться по умолчанию или предоставляться вообще бесплатно"
а если у человека нет автомобиля зачем ему переплачивать, чтобы соседу было комфортно?
а на счет бесплатно, вы много что бесплатно кому раздаете?

15.02.2021 08:31
- гость -

Надо нещадно карать за кривой паркинг - деньги быстро найдутся.

15.02.2021 08:32
- гость -

Чтобы эксплуатировать ремок за 200 надо быть еще богаче, чем платить кредит за новую.

15.02.2021 08:35
- гость -

прикольные отмазки у любителей халявы. в ипотеку залез, а сам катается на 20-тилетнем ведре? ни в жизнь не поверю.

15.02.2021 08:43
Гость

Может стоимость парковок и гаражей пересмотреть, застройщики не хотят рассказать о себестоимости строительства подземного паркинга, очередной плач, купите у нас, а то мы ничего строить не сможем и сверх прибыли получать

точно

15.02.2021 08:47
- гость -

хотя застройщики отдают их "задешево"

Стоимость гаражей и машино-мест в Барнауле составляет от 40 тыс. до 1,5 млн рублей

м-да, полтора ляма это "задешево" )))

15.02.2021 08:48
- гость -

15.02.2021 08:35
- гость -
Во что вы не верите, что человек ездит на авто 2000г. И живёт в ипотечной квартире?

Цена паркинга, действительно сильно завышена.

15.02.2021 08:48
Про фото

А при чём тут красноармянский проспект ?))

15.02.2021 08:51
- гость -

Вполне показательные комментарии.
Что там про власть говорить.
Если одни нищие , других нищебродами и халявщиками называют. Только по-тому, что машина на 500 дороже стоит, хоть и в кредит. А те у кого вообще машины нет, всех оптом ненавидят.

15.02.2021 08:52
У самого Нива

Тьма пустых гаражей построенных ещё в советское время. Просто автовладельцам проще загнать свое авто на газон перед подьездом или вообще на детскую площадку, чтобы утром включить автозапуск и выйдя из подьезда через десять шагов сесть в свою машинку. Многие летом свои машинки моют прямо перед подьездами, чтобы машинки были чистенькими и красивыми, они их любят. Почему-то детей они не любят, которые потом на засраных детских площадках по мазуте бегают. И еще интересно если запрещено парковать авто на газонах и детских площадках а бедненькие владельцы кроссоверов их там ставят, то почему полиция мимо них проходя зажмуривает глаза? Составляя протоколы на нарушителей МВД за месяц на вело бы порядок во дворах, выполнило бы свою правоохранительную функцию и пополнило бюджет.

15.02.2021 08:55
гость

Стоимость квадратного метра позволяет включить туда и стоимость паркинга! Купил однушку - одно место, двушка, трешка - два и три! И не надо терпеть убытки, сверх прибыль тоже наказуема! В некоторых домах паркинг вообще бесплатно должен предоставляться - включенный в коммунальные платежи!

15.02.2021 09:00
барнаулец

Давно пора запретить бесплатные парковки.

15.02.2021 09:02
- гость -

15.02.2021 08:51
- гость -
_
Показательные в оправдании своего невежества. Платить почему-то за парковочное место не хотят, а ездить хотят. Кто-то им должен обеспечить супер-ценную городскую землю бесплатно, для их вонючей колымаги. Почему? Потому.
Нед денег на покупку или аренду парковочного места - езди не общественном транспорте.

15.02.2021 09:03
гость

Тут давеча пожар был на 12 этаже , вышка еле дотянулась, а кто то собирается 25 этажки воткнуть в центре города. Тоже в случае пожара трупы будут!

15.02.2021 09:04
- гость -

15.02.2021 08:32
- гость -
Чтобы эксплуатировать ремок за 200 надо быть еще богаче, чем платить кредит за новую.

Не угадал. Есть куча бу шных плюс китайских запчастей. Поэтому Тойоты пользуются спросом, на них с разборок валом запчастей. На Европейца ничего не найти как правило только новые запчасти

15.02.2021 09:06
- гость -

15.02.2021 09:04
- гость -
_
Это не эксплуатация, а дожимание трупа. Никакой честный техосмотр эти аппараты не пройду. Который давно пора вводить.

15.02.2021 09:10
- гость -


15.02.2021 08:51
- гость -


машина 01 года. ночует в гараже до которого идти 12 минут. чяднт?

15.02.2021 09:19
Гость

Уж как тяжело было в 90-е , но проблем поставить авто на платную автостоянку не было, их было достаточно. Многие оплачивали стоянку за месяц, так было дешевле. А дворы были зеленые и чистые и ребятишкам было место где поиграть рядом с домом. Надо просто приводить в порядок при домовые территории. Вот и все. Господа чиновники проснитесь!!!

15.02.2021 09:19
- гость -

Сдавали бы в аренду эти парковки/гаражи. Человеку проще в аренду взять парковочное место на год (к примеру), чем сначала заморачиваться с покупкой, а при возможном будущем переезде - с продажей парковочного места.

15.02.2021 09:21
АБОРИГЕН

Сплошная многоэтажная застройка допустима для центра города, где дорогая земля. В других частях города многоэтажки допустимо строить как архитектурные доминанты, НО НИКАК ОСНОВНОЙ ТИП ЗАСТРОЙКИ. Мало и среднеэтажная квартальная застройка, всё остальное ложь и жадность застройщика.

15.02.2021 09:21
- гость -

Какой-то бред. Паркинги забиты под завязку. Многие застройщики их не продают, так как их выгоднее сдавать в аренду. Затраты на возведение паркинга копеечные, аренда как с нежилого. Возьмите паркинги на Пролетарской. Застройщик их даже не продавал. Что касается паркингов на 1905 года, то там вообще цирк. Да земля дорогая, но она уже включена в стоимость квартир, а паркинги там от 800 т.р. до 1.5 млн.руб. И даже при такой цене улетают как горячие пирожки, потому что владельцы машин по 5-10 млн не хотят парковаться на улице. И на окраинах проблема. Я готов купить паркинг, но их не продают, а если и продают то далеко от дома. 2 паркинга на микрорайон!!!!! Что за лицемерие господа застройщики?!!! Ну а если уж говорить о ведрах за 200 т.руб, то тут выбор каждого. Ну нравится человеку ездить на машине с пробегом в 400 тыс.км и говорить всем, что это тойота, и она не ломается, а если и ломается, то запчастей пруд пруди, не то, что на немцев, на них вообще кроме шин ничего ничего не выпускают. Это диагноз и это не лечится. Со временем проходит, но не у всех.

15.02.2021 09:24
гость

Парковка за окнами это кошмар, весь дым от разогрева машин в окна, дышать во дворах не чем, всеми руками за запрет парковок во дворах.

15.02.2021 09:27
- гость -

15.02.2021 07:48
- гость -
Берём 1905 года... парковочное место (не гараж) больше 1миллиона

В 1905 вообще еще пешком ходили.

15.02.2021 09:28
- гость -

Вопрос даже не в парковке, никогда на ночь свою ласточку у подъезда не оставляю. Вопрос в том, что просто остановиться негде у дома, чтобы жену высадить, занести вещи и уехать!!!!

15.02.2021 09:33
- гость -

Слезы крокодиловы!!! Жадность. В Новосибирске на Ключ_Камышке у дома по есть платная подземная парковка. Согласен платить при наезде к детям. Но... Раньше минимум был 10 суток, а теперь месяц!!!! За двое суток платить 5 тыр.???

15.02.2021 09:42
- гость -

Кому жалуются!??? Ценник то конский, губу подберите, а потом жалуйтесь....

15.02.2021 09:50
Вано

Начинает лопаться пузырь на рынке недвижимости Барнаула.

15.02.2021 09:53
Итальянец

15.02.2021 09:03
гость
Тут давеча пожар был на 12 этаже , вышка еле дотянулась, а кто то собирается 25 этажки воткнуть в центре города. Тоже в случае пожара трупы будут!

Не хочу этого, но знаю, что свершится - или точечно построенная кукурузина завёрнутая в утеплитель пыхнет или многоэтажный дом на песках поплывёт. Чего тогда говорить будете? Под город закладывают мину замедленного действия - строят дорогие в содержании дома на ветхих коммуникациях и заманивают ипотекой в них лишних людей, которые не обеспечены общественно-полезными рабочими местами. Когда синергия этих абсурдных действий сработает, мало никому не покажется!

15.02.2021 09:58
- гость -

Стоимость квадратного метра позволяет включить туда и стоимость паркинга! Купил однушку - одно место, двушка, трешка - два и три! И не надо терпеть убытки, сверх прибыль тоже наказуема! В некоторых домах паркинг вообще бесплатно должен предоставляться - включенный в коммунальные платежи!


зачем популизмом заниматься?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
09:56
В Госдуме предложили расширить действие материнского капитала на мужчин 0
09:48
С 1 марта в России изменятся правила техосмотра 0
09:33
У россиян могут начать изымать "бесхозяйные земли" 0
09:22
В Сибири умер кот, проглотивший шарик пластилина 4
09:07
Футболист "Спартака" Соболев подарил протез девочке из Алтайского края 1
08:52
В Бийске установили новые камеры онлайн-наблюдения 0
08:37
Когда Сретение Господне в 2021 году и что это за праздник? 2
08:23
Афганские хроники: фотовоспоминания о десятилетнем конфликте 57
08:03
Редкую модель Lada продают за 1,2 млн рублей 3
07:48
В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка ушла из дома без верхней одежды и погибла 6
07:27
В торговых центрах Барнаула молодежи рассказали о ВИЧ и экстремизме 0
07:03
Купил машину – купи и паркинг. Застройщики Барнаула жалуются на непроданные гаражи 37
06:46
Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в новой соцсети 4
06:24
Шестидневная рабочая неделя стартовала в России 0
06:05
До +5 потеплеет в Алтайском крае 15 февраля 1
23:22
Такой день. Свадьба в тракторном ковше и неочищенная дорога во дворе 0
23:02
Россияне назвали "Любовь и голуби" лучшим фильмом о любви 2
22:28
Эксперт рассказал о том, что вызывает у людей чувство несчастной любви 0
21:28
В Кемерове полицейский сделал предложение возлюбленной в присутствии коллег 3
20:29
В России завершили испытания системы раннего предупреждения о ракетном нападении 0
19:46
В Барнауле полицейские задержали мужчину, который вырвал пакет из рук девушки 1
19:08
Ученые предупредили о возможном устаревании вакцин от коронавируса 0
18:49
Полицейские задержали группу наркодилеров в Рубцовске 0
18:12
Барнаулец рассказал об опасной дороге в одном из городских дворов 7
17:46
Долги россиян за тепло в 2020 году выросли на 15,5 млрд рублей 2
17:09
Молодожены в День святого Валентина прокатились по Барнаулу в ковше трактора 3
16:42
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в феврале 2
16:07
Праздновать День святого Валентина собираются 13% россиян 4
15:46
Специалисты устранили повреждение водопровода на пересечении улиц Попова и Гущина 0
15:10
Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс 10
14:41
Серьезное ДТП произошло в пригороде Барнаула 2
14:17
Доктор Мясников спрогнозировал начало более опасной пандемии 6
13:44
Путин оценил возможность отключения от зарубежных интернет-сервисов 25
13:16
22 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай 0
12:54
Из-за движения военных колонн в Алтайском крае перекроют несколько участков трассы 0
12:26
120 дворов и 55 общественных территорий благоустроят в Алтайском крае 0
11:49
Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 22
11:24
Свыше 56 тысяч тонн зерна погрузили на железной дороге в Алтайском крае за месяц 28
10:38
10 причин ненавидеть День святого Валентина и как пережить это безумие 55
09:53
14 лучших фильмов, которые стоит посмотреть 14 февраля 50
09:19
Эксперт предложил свернуть программу льготной ипотеки в 10-15 регионах 3
08:47
Звезды возвращаются. Какие знаменитости выступят в Барнауле в ближайшее время 7
08:20
Когда внутри зажигается. Пять известных семейных пар Барнаула о том, что такое любовь 13
07:48
Жителей Алтая просят не выходить за пределы сел из-за запуска ракеты 20
07:11
Не бойтесь признаваться в любви. Чудные и такие искренние валентинки от amic.ru 1
06:38
День святого Валентина: откуда взялся праздник и при чем тут вообще любовь 14
06:01
Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 февраля 0
23:33
Такой день. Коммунальная авария в Барнауле и юбилей бывшего губернатора 0
22:44
В Барнауле приступили к земляным работам на улице Попова 0
21:44
В Новосибирске школьникам делают ДНК-тесты и проверяют на "ген агрессии" 3
20:43
В Барнауле перекрыли улицу Попова из-за порыва водопровода 0
20:15
В Барнауле устраняют коммунальную аварию, затопившую улицу 0
19:49
Жительница Алтая отправилась на заработки в Москву и пропала 1
19:07
Врачи нашли связь между коронавирусом и туберкулезом 2
18:29
В Алтайском крае уменьшается число свободных коек для больных ковидом 1
17:52
17 автомобилей столкнулись на трассе в Краснодарском крае 0
17:29
Алтайская семья взяла крупный кредит и отдала деньги мошенникам 1
16:54
Жителям Барнаула вновь раздают листовки против экстремизма 21
16:24
Барнаульцев научили делать валентинки 1
15:53
Почти 15 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:27
Нет единства. В Барнауле обсудили судьбу сквера на Сахарова 19
14:52
Экологи придумали, как защитить снежных барсов, нападающих на скот 1
14:19
Названа причина увольнения Максима Топилина с поста главы ПФР 8
13:46
Бывший губернатор Алтайского края празднует юбилей 13
13:12
Рубцовчанам советуют не ходить поодиночке из-за психопата с ножом 9
12:46
33 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай 0
12:17
Потепление до +3 градусов идет в Алтайский край 0
11:42
В Алтайском крае военные трижды перекроют движение по Чуйскому тракту 17
11:12
Магнитная буря накроет Землю в феврале 0
10:43
16 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
10:08
Врачи объяснили следы острой нехватки кислорода у умерших от ковида 3
09:40
Бывший управделами алтайского губернатора освободился из тюрьмы по УДО 25
09:06
"Приблизились к Питеру". Почему девелоперы Барнаула отказываются строить малоэтажные дома 33
08:39
Житель Алтайского края пытался сжечь свою сожительницу и двухлетнюю дочь 6
08:09
Новинка или ребрендинг? Как скажется объединение левых партий на политическом поле Алтая 25
07:40
Ночной футбол и мастер-класс по конькам. Как интересно провести выходные в Барнауле 1
07:07
Нодар Шония рассказал о дальнейшей судьбе барнаульской "Спички" 24
06:37
День святого карантина. Шутки и мемы о 14 февраля 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.