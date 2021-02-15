Купил машину – купи и паркинг. Застройщики Барнаула жалуются на непроданные гаражи

Жители Барнаула отказываются покупать машино-места в паркингах в новых домах, хотя застройщики отдают их "задешево". Об этом девелоперы говорили на круглом столе 10 февраля. По их словам, наземные и подземные гаражи стоят полупустыми даже спустя несколько лет после строительства, а в это время барнаульцы продолжают заставлять автомобилями газоны и проезжую часть.
Стоят полупустые
Точечная застройка в центре города заставляет девелоперов уходить "под землю". Чтобы разместить необходимое* количество парковок рядом с домом, нужен большой участок. Но так как земля в центре города "золотая", девелоперы экономят на каждом квадратном метре. Поэтому чаще всего при возведении "свечки" компании закладывают один-два подземных этажа парковок. В кварталах на окраине города (где стоимость земли, кстати, за последние годы выросла почти в 30 раз) они возводят многоуровневые паркинги. Но спроса на объекты нет нигде.
*В Барнауле, согласно нормативу градостроительного проектирования, на дом в 300 квартир должно быть 150 мест для постоянного хранения автомобилей и 30 – для временного.
"Мы посчитали, если 20 га для застройки, то 20 га нужно для парковок. Сегодня строят парковочные места, подземные парковки, но они не выкупаются, стоят полупустыми, даже многоярусные. Тут надо какое-то законодательство в плане муниципального, краевого. Если человек купил две машины, почему он парковку не может купить? Цены там невысокие", – отмечает председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.
С отсутствием спроса на парковки согласны и проектировщики, которые разрабатывают для барнаульских застройщиков концепцию кварталов. Руководитель компании "АрхИ Групп" Андрей Суртаев уверен, что это неверно – если нет спроса, то и не нужно заставлять компании их возводить.
"Подземные парковки, многоэтажные паркинги не продаются. Пока не будет порядка в эксплуатации этих микрорайонов, бессмысленно строить, проектировать. Люди ставят машины на газоне, на дороге бросают. Но заставлять строителей их возводить – бессмысленно", – говорит он.
Высотка без парковки
Проблема с парковками может затормозить развитие высотного строительства в Барнауле, предполагают девелоперы. К концу 2021 года в краевой столице должны принять поправки в генеральный план развития, которые разрешают возводить дома выше 75 метров, то есть более 25 этажей.
Эксперты пришли к выводу: строить небоскребы в городе можно только в центре или близких к нему районах. Но чтобы построить хотя бы один высотный дом, нужно создать "город в городе". Готовы ли к этому застройщики – большой вопрос.
"При строительстве высоток возникают проблемы инженерного обеспечения, пожарного, охраны, размещения объектов в шаговой доступности. Кроме того, мы видим дефицит места для парковки в высотных жилых объектах. Теоретически эта проблема имеет решение, но фактически они редко исполняются. Это создает массу проблем для жителей и администрации города", – говорит архитектор Сергей Боженко.
Цифра
Стоимость гаражей и машино-мест в Барнауле составляет от 40 тыс. до 1,5 млн рублей в зависимости от площади, года постройки, расположения и ремонта.
Комментарии
нужно чтоб гаишники прошерстили дворы на нарушение парковки согласно правил от 01.07.2020
Какой смысл для машины стоимостью 200 покупать гараж за 500? Проблема одна - нищета населения.
15.02.2021 07:12
Прошерстить дворы, выписать всем приличные штрафы, а когда толпа начнет бузить - подавить сопротивление, распихав недовольных по автозакам и избив их потом.
К 2025 году закончат шерстить.
Скажите адреса конкретные, где парковки в центре полупустые!!! У нас всё забито!!! Статья заказная! Специально готовят людей, чтобы строить ещё плотнее и выше!!!
Может стоимость парковок и гаражей пересмотреть, застройщики не хотят рассказать о себестоимости строительства подземного паркинга, очередной плач, купите у нас, а то мы ничего строить не сможем и сверх прибыли получать
Гаражи у них дешёвые...ага....
Берём 1905 года... парковочное место (не гараж) больше 1миллиона ща 18м2, т.е. за голое пространство без отделки более 50000р/м2.
Берём район Семенова. Гаражи от 700т.р. за те-же 18м2, а это почти 40тр за м2.
Я не спорю, земля дорогая, и ещё куча факторов влияет на стоимость... НО... за те-же 700тр человек может купить 2 автомобиля по 350тр.... и ставить где нибудь....
Ну нет денег у населения, что с этим поделаешь....
Либо решать вопрос с ЗП либо с дотации для строителей на постройку парковок и гаражей....
И кстати, в Новосибирске с данной проблемой столкнулись ещё в далёком 2008году....и ничего, живут как то до сих пор...
Так если по нормативу градостроительного проектирования застройщик обязан обеспечить определенное количество машино-мест, так почему он их продавать то должен. это должно либо в стоимость квартиры включаться по умолчанию или предоставляться вообще бесплатно. А так получается дома не соответствуют требованиям законодательства и разрешать их строительство нельзя.
15.02.2021 08:08
гость
"это должно либо в стоимость квартиры включаться по умолчанию или предоставляться вообще бесплатно"
а если у человека нет автомобиля зачем ему переплачивать, чтобы соседу было комфортно?
а на счет бесплатно, вы много что бесплатно кому раздаете?
Надо нещадно карать за кривой паркинг - деньги быстро найдутся.
Чтобы эксплуатировать ремок за 200 надо быть еще богаче, чем платить кредит за новую.
прикольные отмазки у любителей халявы. в ипотеку залез, а сам катается на 20-тилетнем ведре? ни в жизнь не поверю.
Может стоимость парковок и гаражей пересмотреть, застройщики не хотят рассказать о себестоимости строительства подземного паркинга, очередной плач, купите у нас, а то мы ничего строить не сможем и сверх прибыли получать
точно
хотя застройщики отдают их "задешево"
Стоимость гаражей и машино-мест в Барнауле составляет от 40 тыс. до 1,5 млн рублей
м-да, полтора ляма это "задешево" )))
15.02.2021 08:35
- гость -
Во что вы не верите, что человек ездит на авто 2000г. И живёт в ипотечной квартире?
Цена паркинга, действительно сильно завышена.
А при чём тут красноармянский проспект ?))
Вполне показательные комментарии.
Что там про власть говорить.
Если одни нищие , других нищебродами и халявщиками называют. Только по-тому, что машина на 500 дороже стоит, хоть и в кредит. А те у кого вообще машины нет, всех оптом ненавидят.
Тьма пустых гаражей построенных ещё в советское время. Просто автовладельцам проще загнать свое авто на газон перед подьездом или вообще на детскую площадку, чтобы утром включить автозапуск и выйдя из подьезда через десять шагов сесть в свою машинку. Многие летом свои машинки моют прямо перед подьездами, чтобы машинки были чистенькими и красивыми, они их любят. Почему-то детей они не любят, которые потом на засраных детских площадках по мазуте бегают. И еще интересно если запрещено парковать авто на газонах и детских площадках а бедненькие владельцы кроссоверов их там ставят, то почему полиция мимо них проходя зажмуривает глаза? Составляя протоколы на нарушителей МВД за месяц на вело бы порядок во дворах, выполнило бы свою правоохранительную функцию и пополнило бюджет.
Стоимость квадратного метра позволяет включить туда и стоимость паркинга! Купил однушку - одно место, двушка, трешка - два и три! И не надо терпеть убытки, сверх прибыль тоже наказуема! В некоторых домах паркинг вообще бесплатно должен предоставляться - включенный в коммунальные платежи!
Давно пора запретить бесплатные парковки.
15.02.2021 08:51
- гость -
_
Показательные в оправдании своего невежества. Платить почему-то за парковочное место не хотят, а ездить хотят. Кто-то им должен обеспечить супер-ценную городскую землю бесплатно, для их вонючей колымаги. Почему? Потому.
Нед денег на покупку или аренду парковочного места - езди не общественном транспорте.
Тут давеча пожар был на 12 этаже , вышка еле дотянулась, а кто то собирается 25 этажки воткнуть в центре города. Тоже в случае пожара трупы будут!
15.02.2021 08:32
- гость -
Чтобы эксплуатировать ремок за 200 надо быть еще богаче, чем платить кредит за новую.
Не угадал. Есть куча бу шных плюс китайских запчастей. Поэтому Тойоты пользуются спросом, на них с разборок валом запчастей. На Европейца ничего не найти как правило только новые запчасти
15.02.2021 09:04
- гость -
_
Это не эксплуатация, а дожимание трупа. Никакой честный техосмотр эти аппараты не пройду. Который давно пора вводить.
15.02.2021 08:51
- гость -
машина 01 года. ночует в гараже до которого идти 12 минут. чяднт?
Уж как тяжело было в 90-е , но проблем поставить авто на платную автостоянку не было, их было достаточно. Многие оплачивали стоянку за месяц, так было дешевле. А дворы были зеленые и чистые и ребятишкам было место где поиграть рядом с домом. Надо просто приводить в порядок при домовые территории. Вот и все. Господа чиновники проснитесь!!!
Сдавали бы в аренду эти парковки/гаражи. Человеку проще в аренду взять парковочное место на год (к примеру), чем сначала заморачиваться с покупкой, а при возможном будущем переезде - с продажей парковочного места.
Сплошная многоэтажная застройка допустима для центра города, где дорогая земля. В других частях города многоэтажки допустимо строить как архитектурные доминанты, НО НИКАК ОСНОВНОЙ ТИП ЗАСТРОЙКИ. Мало и среднеэтажная квартальная застройка, всё остальное ложь и жадность застройщика.
Какой-то бред. Паркинги забиты под завязку. Многие застройщики их не продают, так как их выгоднее сдавать в аренду. Затраты на возведение паркинга копеечные, аренда как с нежилого. Возьмите паркинги на Пролетарской. Застройщик их даже не продавал. Что касается паркингов на 1905 года, то там вообще цирк. Да земля дорогая, но она уже включена в стоимость квартир, а паркинги там от 800 т.р. до 1.5 млн.руб. И даже при такой цене улетают как горячие пирожки, потому что владельцы машин по 5-10 млн не хотят парковаться на улице. И на окраинах проблема. Я готов купить паркинг, но их не продают, а если и продают то далеко от дома. 2 паркинга на микрорайон!!!!! Что за лицемерие господа застройщики?!!! Ну а если уж говорить о ведрах за 200 т.руб, то тут выбор каждого. Ну нравится человеку ездить на машине с пробегом в 400 тыс.км и говорить всем, что это тойота, и она не ломается, а если и ломается, то запчастей пруд пруди, не то, что на немцев, на них вообще кроме шин ничего ничего не выпускают. Это диагноз и это не лечится. Со временем проходит, но не у всех.
Парковка за окнами это кошмар, весь дым от разогрева машин в окна, дышать во дворах не чем, всеми руками за запрет парковок во дворах.
15.02.2021 07:48
- гость -
Берём 1905 года... парковочное место (не гараж) больше 1миллиона
В 1905 вообще еще пешком ходили.
Вопрос даже не в парковке, никогда на ночь свою ласточку у подъезда не оставляю. Вопрос в том, что просто остановиться негде у дома, чтобы жену высадить, занести вещи и уехать!!!!
Слезы крокодиловы!!! Жадность. В Новосибирске на Ключ_Камышке у дома по есть платная подземная парковка. Согласен платить при наезде к детям. Но... Раньше минимум был 10 суток, а теперь месяц!!!! За двое суток платить 5 тыр.???
Кому жалуются!??? Ценник то конский, губу подберите, а потом жалуйтесь....
Начинает лопаться пузырь на рынке недвижимости Барнаула.
15.02.2021 09:03
гость
Тут давеча пожар был на 12 этаже , вышка еле дотянулась, а кто то собирается 25 этажки воткнуть в центре города. Тоже в случае пожара трупы будут!
Не хочу этого, но знаю, что свершится - или точечно построенная кукурузина завёрнутая в утеплитель пыхнет или многоэтажный дом на песках поплывёт. Чего тогда говорить будете? Под город закладывают мину замедленного действия - строят дорогие в содержании дома на ветхих коммуникациях и заманивают ипотекой в них лишних людей, которые не обеспечены общественно-полезными рабочими местами. Когда синергия этих абсурдных действий сработает, мало никому не покажется!
Стоимость квадратного метра позволяет включить туда и стоимость паркинга! Купил однушку - одно место, двушка, трешка - два и три! И не надо терпеть убытки, сверх прибыль тоже наказуема! В некоторых домах паркинг вообще бесплатно должен предоставляться - включенный в коммунальные платежи!
зачем популизмом заниматься?