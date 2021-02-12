Это будет "Барнаул-Сити". Девелоперы и архитекторы поспорили о будущем высотной застройки

В Барнауле уже в ближайшие годы будут строить дома до 100 этажей. К этому готовы и девелоперы, и проектировщики, и ресурсоснабжающие компании, и даже горожане. Вопрос в том – куда "посадить" небоскребы. Эксперты считают, что для высотных домов нужно тщательно подбирать площадки и "бронировать" эти места в генплане на 10 лет вперед. Тогда можно заранее проектировать сети, дороги и инфраструктуру. Где застройщики предлагают возвести "Барнаул-Сити", куда расти городу – вширь или ввысь, зачем краевой столице нужно "уплотняться", обсуждали на круглом столе 10 февраля.

Уплотняемся, господа

К концу 2021 году в Барнауле должны принять поправки в генеральный план развития, которые разрешают возводить дома выше 75 метров, то есть более 25 этажей. По мнению специалистов, девелоперы возьмутся за небоскребы уже в ближайшие годы. По словам руководителя "Жилищной инициативы" Юрия Гатилова, технически строительная отрасль готова возводить "хоть 100 этажей". Осталось договориться, куда их "поставить".

Эксперты отмечают, что застройщикам всегда интересно и выгодно работать в полях, на пустых кварталах: не надо ничего сносить, расселять, реставрировать сети. Но в таком случае возникают проблемы с дорогами и инфраструктурой (школами, детсадами, поликлиниками) – их нет. Вместе с новыми кварталами растут и траты города на их обслуживание: уборка снега, вывоз мусора, да и строительство тех же самых дорог.

"Самое эффективное строительство – в полях, куда город своевременно подводит дороги. Пока развитие Барнаула идет вширь. Мы сами проектируем новые кварталы. Но бывает так, что дома строят, а дорог нет, инфраструктура не успевает за строительством вширь", – говорит руководитель проектной компании "АрхИ Групп" Андрей Суртаев.

Поэтому он уверен, что Барнаул должен уплотняться, в том числе за счет высотного строительства в центре. И, по оценкам архитектора, у Барнаула большие перспективы.

"В Москве плотность населения – 5 тыс. на квадратный километр, в Санкт-Петербурге – 3,7 тыс., в Новосибирске – 3,2 тыс. У нас – 1,9 тыс. на квадратный километр. В Барнауле много территорий, которые заброшены и не эксплуатируются, не благоустроены. Поэтому высотное строительство актуально", – отмечает Суртаев.

Опасность массовой застройки на окраинах Барнаула в том, что в будущем (да уже и сейчас) это грозит транспортным коллапсом, уверен депутат АКЗС Вячеслав Вакаев.

"Высотная застройка на новых территориях – это инфраструктурные и транспортные риски. После строительства квартала из 39 домов на ул. Просторной (там сейчас работает компания "Алгоритм", – прим. ред.) мы получим город уровня Камня-на-Оби, который будет полностью обделен инфраструктурой. И все это на одной "ниточке" дороги. Как эти люди будут добираться в центр, вопрос. Мы можем получить гетто – микрорайоны, в которых живут люди невысокого достатка", – предполагает депутат.

Идею уплотнения центра (в том числе и исторического, который архитекторы боятся испортить новыми зданиями) поддерживает руководитель мастерской "М-Арт" Михаил Шмидт:

"Говорят, что в исторической зоне надо копировать примеры исторической застройки – но тогда мы бы до сих пор строили пирамиды. Уплотнять надо с умом. В Москве есть неудачные примеры строительства в рамках программы реновации, когда на ответственных участках возникали "пеналы", "человейники". Этого надо избегать".

Поток, бульвар и Западный

Подходят для строительства небоскребов и кварталы с аварийными и ветхими домами. Если на их месте появятся современные, многофункциональные и интересные кварталы, они способны сформировать новое "лицо" Барнаула, считает историк и общественник Данил Дегтярев.

"Город должен расти ввысь, нужно использовать ветхую застройку, послевоенную ветхую застройку, например, микрорайон Западный, частный сектор. Также из генплана в генплан кочует идея Обского бульвара. Может быть, подумать, как его построить? Я был бы рад, если бы символом бульвара стал дом в 40 или 50 этажей", – говорит Дегтярев.

Квартал Западный находится между улицами Северо-Западной, Смирнова, Петра Сухова и проспектом Ленина. Часто этот микрорайон путают с Потоком, но Западный имеет более позднюю застройку. Большую его часть занимают пятиэтажные хрущевки и панельные девятиэтажки, и только на улицах Смирнова, 80-й Гвардейской Дивизии и в Жилом проезде располагается частный сектор.

Депутат Вячеслав Вакаев также считает район за пр. Комсомольским (там, где и должен возникнуть Обской бульвар) подходящим для высотного строительства. Здесь огромную территорию занимает частный сектор.

"Это не дело, когда удобства на улице, а люди непонятно чем топят печи. Перспективные участки – между пр. Комсомольским и Обью, от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев. В сторону Павловского тракта также нужно с частным сектором что-то делать. Можно строить жилье и за железнодорожным вокзалом", – говорит Вакаев.

Еще одна подходящая зона для небоскребов – пр. Красноармейский. Там уже есть высотные дома (на ул. Пролетарской, 165, 25 этажей), еще как минимум два 25-этажных дома построят через несколько лет (пр. Красноармейский, 50, пр. Красноармейский, 61б). Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин считает, что этот район может стать высотным акцентом города.

"Техзадание для генплана было не расти вширь, а застраивать территории, которые есть. У нас есть территории для развития – Красноармейский. Раз уж начали там высотки возводить, может и выстроить там "Сити" (по аналогии с кварталом "Москва-Сити" в российской столице, где сосредоточены небоскребы от 30 до 95 этажей", – прим. ред.), чтобы был ансамбль", – уверен он.

"Вчерашний" вопрос

К строительству домов выше 25 этажей готовы и архитекторы. Несмотря на то, что в Барнауле еще не возводили небоскребы, градостроители не видят проблем: для всех видов зданий существуют действующие и рабочие нормативы, изобретать "колесо" им не нужно. Если возникнут трудности, специалисты готовы привлекать коллег из других регионов, которые уже имеют опыт в проектировании небоскребов.

"Строительство высотных домов даже безопаснее, чем, например, возведение 16-этажного дома: геологические изыскания делаются тщательнее, научные институты сопровождают проект, идет альтернативный расчет. Механизм проверки более скрупулезный", – говорит Андрей Суртаев.

Пожалуй, единственная проблема, которая тормозит строительство высоток, – транспортная. Если не уделять внимания развитию дорог, пробки способны "задушить" город.

"В Барнауле нужна группа, которая будет постоянно этим заниматься, должна быть схема дорожных развязок. Какой-то шикарный архитектор проектировал улицу Малахова. Сравните улицы Малахова и Попова: Малахова – широта, простота; Попова – уже ограниченность. Нужно делать дорожную архитектуру. Надо выделять на это деньги, прямо сейчас, вчера, позавчера. Надо рисовать развязки в конце ленточного бора, у ТЦ "Волна", на ул. Челюскинцев", – отмечает руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов.

А выдержат ли сети?

Представители ресурсоснабжающих компаний говорят, что выдержат. И даже настаивают на высотном строительстве. По словам заместителя гендиректора "СГК" Игоря Лузанова, небоскребы можно подключить к существующим сетям. А рядом с домами не будет модульных котельных, которые "съедают" землю.

"Мы должны быть готовы, чтобы подключать новые здания, кварталы. Надо строиться вверх, а не вширь. В таком случае можно использовать коммуникации, которые есть, земельные "коридоры". Застройщики говорят, что есть дефицит земли. Мы видим, что появляются котельные либо в доме, либо рядом. Зачем еще котельная, если земли нет? Они портят облик Барнаула", – считает Лузанов.

Для ресурсовиков намного хуже, когда город растет вширь. По словам гендиректора "Росводоканала Барнаул" Андрея Полюго, несмотря на появление новых кварталов, число потребителей не увеличивается: жители мигрируют из одного района в другой. Это значит, что объем поступлений в компании остается почти таким же, а вот работа у них добавляется: сначала сети нужно проложить, а затем – пожизненно обслуживать.

"Мы видим, что идет "переток" жителей. Андрей Иванович (Андрей Лавринец, гендиректор Барнаульской сетевой компании, – прим. ред.) говорит, что подстанции загружены лишь на 15%. Наших мощностей хватит для строительства высоток. А вот расширяться экономически нецелесообразно", – отмечает Полюго.

Вредно для здоровья

Однако не все эксперты считают, что высотное строительство нужно Барнаулу. По мнению архитектора Сергея Боженко, чтобы поддерживать "жизнь" небоскребов, нужен мини-город внутри. Также возникают вопросы пожарной безопасности, парковок, инфраструктуры. Боженко говорит, что развитые страны уже давно отказались от небоскребов. И дело не только в парковках: ученые доказали, что проживание в высотных домах негативно влияет на здоровье людей. Поэтому эксперты предлагают девелоперам возводить ЖК в 5-6 этажей.

"Я слушал доклад, где авторы говорили, что мальчики, которые вырастают в домах выше 20-25 этажей, не проходят комиссию на летную службу, их вестибулярный аппарат развивается неправильно. Мне кажется, что нужно идти не по пути увеличения этажности жилых домов, а по пути сокращения этажности, уменьшать долю многоэтажного строительства, увеличивать долю среднеэтажной и малоэтажной застройки", – отмечает Боженко.

Архитектор Евгений Башкиров уверен, что высотное строительство вообще не гарантирует экономическую выгоду: существуют нормативные документы, которые ограничивают количество проживающих.

"Если мы имеем 1 га земли, на нем, вне зависимости от этажности дома, будет проживать одно и то же количество жителей. Это исходя из нормативов, плотности населения на конкретной территории. Институт может любую этажность запроектировать, но это не значит, что мы увеличим количество людей, проживающих на этих территориях", – говорит он.

Без генплана нет и плана

Но вопросы высотного строительства, развития центра и окраин невозможно решить без планирования, отмечают все участники круглого стола. По их мнению, в генплане должны быть указаны зоны, где можно возводить небоскребы, где – дома в пять-шесть этажей, а где вообще нельзя строить жилье.

"Нам надо определиться, дорабатывать генплан. В новом документе должны быть места для точечного высотного строительства, чтобы создать визуальный вид Барнаула и не испортить ту же историческую застройку. Нельзя трогать, например, Ленинский проспект – это культурное наследие нашего города", – говорит Александр Мишустин.

Однако одного генплана Барнаула мало, уверен руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг. По его мнению, у этого стратегического документа должны быть "помощники".

"Проект генерального плана должен сопровождаться стратегическим мастер-планом. Это небольшой документ, понятный для всех, это стратегия развития Барнаула, дорожной сети, жилья. Целей должно быть от четырех до шести, это плод консенсуса населения и застройщиков. Тогда станет понятно, куда двигается город", – уверен он.

Мастер-план – документ, в котором отражают приоритеты, направления развития города и механизмы достижения поставленных целей.

Архитекторы уверены, что в разработке генплана и мастер-плана должны быть заинтересованы не только застройщики и проектировщики, но и власти. Александр Деринг считает, что нужно создать специальный комитет по генпланированию.

"В городской администрации надо кардинально переформатировать сектор архитектуры и строительства, усилить роли и ответственность главного архитектора, создать отдельный комитет по градостроительной политике с серьезными полномочиями в исполнении стандарта комплексного развития территории, разработанного Минстроем", – отмечает Александр Деринг.

С мнением архитектора соглашается и депутат гордумы Евгений Носенко. Он уверен, что мастер-план в будущем будет у Барнаула.

Но пока все упирается в финансы – город кое-как нашел 50 млн на корректировки существующего генплана. При этом разработка документа обошлась бюджету в 8 млн рублей, напомнил депутат. Это цена проектирования одного дома в краевой столице.

"Нужны совсем другие ресурсы. Глава города Вячеслав Франк говорил, что готов найти 50 млн на этот вопрос. Это немного, но лучше 8 млн. Но генплан живет не более 10 лет, а юридический процесс его изменения – 1,5-2 года. Внесли пять-шесть изменений, генплан "закончился". Он устарел до принятия. Что делать? Нужен проектный офис, стратегия развития, мастер-план застройки и коммуникации. Но один город этого не сделает. Он не может построить даже одну школу: на все школы выделяет федерация. Поэтому вопрос финансовый и ресурсный", – говорит Носенко.

По мнению участников круглого стола, Барнаул не сможет развиваться без высотного строительства. Но, как показала дискуссия, перед тем как массово строить небоскребы, городу нужно решить все обозначенные проблемы. Кроме того, высотные проекты, по мнению Михаила Шмидта, должны отбираться на комиссии, ведь каждый такой проект – это наследие и история.

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