Руководителя сельхозпредприятия арестовали по делу о гибели четырех человек под Заринском

Суд по ходатайству следователя отправил под домашний арест председателя СПК им. Фрунзе, где во время уборки снега с крыши зернохранилища под Заринском погибли люди.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, мужчине предъявлено обвинение в ненадлежащем обеспечении правил охраны труда и соблюдения техники безопасности, которые привели к гибели четырех работников предприятия из-за схода снежной массы с крыши здания.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу по ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда").

Напомним, что утром 8 февраля четыре человека погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища на станции Смазнево в Заринском районе. Всего под завалами оказались восемь человек.

У двоих выживших телесные повреждения средней тяжести, у одного – легкой, еще один не пострадал.

Позднее зампред правительства Алтайского края Александра Лукьянова сообщил, что родным погибшего с несовершеннолетними детьми выплатят 200 тысяч рублей, остальным – по 100 тысяч рублей единовременной помощи.