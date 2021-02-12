Руководителя сельхозпредприятия арестовали по делу о гибели четырех человек под Заринском

Суд по ходатайству следователя отправил под домашний арест председателя СПК им. Фрунзе, где во время уборки снега с крыши зернохранилища под Заринском погибли люди.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, мужчине предъявлено обвинение в ненадлежащем обеспечении правил охраны труда и соблюдения техники безопасности, которые привели к гибели четырех работников предприятия из-за схода снежной массы с крыши здания.
Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу по ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда").
Напомним, что утром 8 февраля четыре человека погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища на станции Смазнево в Заринском районе. Всего под завалами оказались восемь человек.
У двоих выживших телесные повреждения средней тяжести, у одного – легкой, еще один не пострадал.
Позднее зампред правительства Алтайского края Александра Лукьянова сообщил, что родным погибшего с несовершеннолетними детьми выплатят 200 тысяч рублей, остальным – по 100 тысяч рублей единовременной помощи.
Комментарии
Он что особо опасный.
Конечно, снова снег на крышу накидает, еще завалит кого-нибудь.
Таких только взаперти и держать.
Теперь жители поселка могут ходить не опасаясь
а сейчас председателя СПК посадили под домашний арест, по-сути, частично заблокировали хоздеятельность предприятия, все пойдет на самотек.
Работники отдыхать пойдут. Будут довольны
Посадили и правильно сделали. Ещё бы и нашего мэра посадили, который наш город не хочет от снега убирать.