Москвичка вывезла троих детей в лес, раздела и оставила умирать на морозе

Женщина попыталась убить троих детей, оставив их раздетыми на морозе в районе Новой Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК.

"Поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, имея умысел на их убийство, раздела догола и оставила на улице", – рассказали в ведомстве.

Детей увидел очевидец, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы. С различными степенями обморожения пострадавших госпитализировали. Женщину также отправили в больницу. В скором времени врачи проверят состояние ее психического здоровья.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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