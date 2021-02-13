Магнитная буря накроет Землю в феврале

Магнитная буря обрушится на Землю во второй половине февраля. Ее пик придется на 21 число, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Мощность магнитных волн в этот день составит пять баллов. На следующий день магнитосфера будет возмущенной, что соответствует четырем баллам.

По оценкам экспертов, во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье человека.

По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от нее самой.

Эксперт уточнил, что существует статистика, которая свидетельствует об ухудшении самочувствия людей при повышении солнечной активности. Однако он заметил, что статистика "не применима к конкретному человеку".