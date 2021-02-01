Ученый оценил опасность надвигающейся магнитной бури

Магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье человека, рассказал телеканалу "Звезда" заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от нее самой.

"А если не скажете (о прогнозируемой магнитной буре, – прим. ред.), то он себя не будет чувствовать плохо", – уверен Вибе.

По его словам, существует статистика, которая свидетельствует об ухудшении самочувствия людей при повышении солнечной активности. Однако он заметил, что статистика "не применима к конкретному человеку".

Ранее amic.ru писал, что магнитная буря ожидается в ночь с 1 на 2 февраля. Судя по предоставленным графикам, в Алтайском крае начаться буря может около трех часов ночи.