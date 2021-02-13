16 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 16 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2145.

За сутки в регионе лабораторно подтвердили 168 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 41 296. Выздоровели за это время 36 913 (+162 за сутки) человек.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 46, Бийск – 15, Рубцовск – 13, Яровое, Локтевский, Родинский районы – по 5 заболевших, Калманский, Косихинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Бийский, Завьяловский, Зональный, Краснощековский, Ребрихинский, Солтонский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий, Целинный районы – по 2 заболевших, Алейск, Белокуриха, Баевский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Красногорский, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 368 пациентов, из них 101 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 714 коек.

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19. По его словам, "с открытым забралом" можно будет жить с августа 2021 года.