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Эксперт предложил свернуть программу льготной ипотеки в 10-15 регионах

, ИА "Амител"
Решение аргументировано тем, что выгоду от программы нивелирует рост цен
Фото: Yaplakal.ru

Фото: Yaplakal.ru

Гендиректор входящей в Группу ВТБ компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев предложил продлить льготную ипотеку в большинстве регионов России, за исключением 10-15 субъектов. Мнение эксперта приводит Единый ресурс застройщиков.

"Дополнительным признаком того, что льготную ипотеку в конкретном регионе следует ограничить, может служить отношение среднего ипотечного кредита к максимальной сумме, попадающей под льготу (12 млн руб. – для столичных регионов и 6 млн руб. – для остальных), – пояснил Дусалеев. – В среднем по РФ в 2020 году данное соотношение составляло до 50%".

По его словам, на этом основании можно сделать вывод, что в большинстве регионов, за исключением 10-15, потенциал с субсидированием процентной ставки все еще не исчерпан. О каких именно субъектах идет речь, Дусалеев не уточнил.

Напомним, Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки. По словам руководителя департамента финансовой стабильности регулятора Елизаветы Даниловой, это нужно сделать, чтобы не было "избыточных рисков".

Данилова подчеркнула, что льготная ипотека стимулирует спрос на жилье, а он, в свою очередь, порождает рост стоимости жилья.

Схожей оценки придерживается глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что госпрограмма ипотеки под 6,5% очень помогла гражданам и застройщикам, однако она должна вовремя завершиться, чтобы избежать формирования пузырей на финансовом рынке.

Напомним, что программу льготной ипотеки правительство утвердило весной 2020 года. Сначала она действовала до ноября 2020 года, но затем ее продлили до июля 2021-го.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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