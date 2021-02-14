Путин оценил возможность отключения от зарубежных интернет-сервисов

Президент России Владимир Путин не исключает возможности отключения от зарубежных интернет-ресурсов. При этом он отметил, что искусственно создавать проблемы российским пользователям никто не будет, пишет РИА Новости.

"У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия всегда будет реагировать на "неприкрытые" атаки извне. В случае отключения от зарубежных сервисов у России есть свои компании, которые активно развиваются, отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что не планирует выступать на Мюнхенской конференции.