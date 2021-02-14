Серьезное ДТП произошло в пригороде Барнаула

Очевидцы сообщили о серьезной аварии на выезде из поселка Южного. Часть дороги оказалась перекрыта.

По информации подписчиков сообщества "Инцидент Барнаул", столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии машина одного из участников ДТП получила серьезные повреждения.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о серьезной аварии в районе выезда из Новоалтайска в направлении села Березовки. ДТП произошло в районе ЖБИ около складов. По словам очевидцев, погиб как минимум один человек. На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медики.