Жуткое ДТП произошло на выезде из Новоалтайска

Страшная авария случилась в районе выезда из Новоалтайска в направлении села Березовка. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

ДТП произошло в районе ЖБИ около складов. По словам очевидцев, погиб как минимум один человек. На место происшествия прибыли спасатели, полицейские и медики.

Напомним, в региональном управлении ГИБДД предупредили водителей о неблагоприятных погодных условиях из-за метели с мокрым снегом и гололедом.

Автолюбителям рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Непогода сохранится и 4 февраля.