Барнаулец рассказал об опасной дороге в одном из городских дворов

Житель города в сообществе "Barnaul22" рассказал об опасной нечищеной дороге в одном из городских дворов. По словам автора сообщения, он несколько раз звонил в обслуживающую организацию, но результата это не дало.

"Дорога мимо Малахова, 62 в сторону Ленинского районного суда как испытание каждый раз, на легковых автомобилях есть риск пробить что-нибудь снизу. А эта дорога в сторону школы, суда, жилых домов", — написал мужчина.

К посту он прикрепил несколько фотографий, на которых видно глубокую колею и множество неровностей.

Ранее барнаульцы рассказывали о проблемах с очисткой от снега дворов и парковок. Проехать к парковочным местам иногда было просто невозможно.