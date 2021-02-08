"Вечером еле заехал, утром и вовсе не выехал". Барнаульцы недовольны уборкой снега

Жители Барнаула в социальных сетях продолжают негодовать из-за организации уборки снега на парковках и во дворах. После значительного потепления местами проехать попросту невозможно.
Жилец одного из домов по улице 65 лет Победы в сообществе Barnaul 22 опубликовал ролик, на котором видно, что колея во дворе настолько глубокая, что легковые машины рискуют "лечь на пузо". Кроме того, тем, кому повезло с вечера найти себе место на парковке и даже добраться до него, с утра пришлось потрудиться, чтобы выехать из двора, потому что вчерашняя "каша" замерзла. Поэтому есть риск повредить автомобиль.
Из-за подобных проблем автомобилисты вынуждены пересесть на такси, вследствие чего поездки для всех горожан становятся дороже из-за повышенного спроса. Так что неочищенные парковки мешают жить не только водителям, но и тем, у кого личного автомобиля нет.
Ранее мэрия Барнаула объяснила, почему не убирают снег у поликлиник, торговых центров и с тротуаров, которые заваливают во время очистки крыш.
Комментарии
терпите люди, скоро лето
13 января вышло 150 единиц техники https://www.amic.ru/news/475440/
В этот же день уже меньшее количество "Днем 13 января дорожники привлекут до 92 единиц техники для уборки снега с улиц Барнаула. 105 дворников и 37 грузчиков будут в ручную очищать пешеходные переходы, остановки и лестницы." https://www.amic.ru/news/475388/
Потом еще 80 единиц техники https://www.amic.ru/news/476354/
"Также за счет городского бюджета администрация Барнаула закупит четыре трактора и пять мини-погрузчиков. Последние, как ожидается, поступят в краевую столицу до конца месяца (декабря, прим.). Кроме того, будет приобретено допоборудование для уборки тротуаров от снега." https://www.amic.ru/news/474064/
Где же сейчас ваша техника?
какое то невразумительное кряхтение в кадре. ни слова комментария, ни какой нибудь вещи, чтобы увидеть и сравнить.
Нормально убирают. Даже излишне хорошо. Просто своими колёсами автолюбители всё в кашу сами развозят, а потом не пройти и не проехать.
8.02.2021 14:30
- гость -
Эта техника чистит магистральные улицы. Во дворах чистят УК /ТСЖ и аналогичные организации. Все претензии к ним.
Выбирайте авто по погоде, вы же зимой в сланцах на босу ногу не ходите.
Нужно всего лишь три авто, зима, лето и межсезонье.ага.
Лом, л
Лопата, трасса.
"колея во дворе настолько глубокая"
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Купи гараж, сам чисти подъзд к нему, и никаких проблем.
А двор это не парковка. И ещё хватает наглости кого-то винить.
Дворы заставлены машинами, ни пройти, ни проехать, ни снег убрать.
Можно лопату взять и самому помочь себе
15:00
- гость -
А двор это не парковка. И ещё хватает наглости кого-то винить.
Дворы заставлены машинами, ни пройти, ни проехать, ни снег убрать.
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Двор - это парковка! Не вам - пешехолопам-неосиляторам, указывать нам - автобоярам. Усёк?
Вот посмотрю на водителей и удивляюсь... Взять лопату и расчистить место для своего авто - лень. Но скулежу по поводу "некуда машину поставить"...
Видела, как трактор чистил тротуар на красной линии 07.02, 6 раз проехал туда сюда, со снегоуборочной машиной, немного лёгкого снега выкинул в сторону, а ковшом ни разу не поддел его, только колея осталась от колёс, сегодня отправила обращение в Администрацию города вместе с фото, буду ждать отписку, как всегда. Осенью обращалась, с вопросом, что скребут снегоуборочные машины с асфальта ночью, если снега ещё нет, прописали, что снег убирают согласно графику.