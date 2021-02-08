"Вечером еле заехал, утром и вовсе не выехал". Барнаульцы недовольны уборкой снега

Жители Барнаула в социальных сетях продолжают негодовать из-за организации уборки снега на парковках и во дворах. После значительного потепления местами проехать попросту невозможно.

Жилец одного из домов по улице 65 лет Победы в сообществе Barnaul 22 опубликовал ролик, на котором видно, что колея во дворе настолько глубокая, что легковые машины рискуют "лечь на пузо". Кроме того, тем, кому повезло с вечера найти себе место на парковке и даже добраться до него, с утра пришлось потрудиться, чтобы выехать из двора, потому что вчерашняя "каша" замерзла. Поэтому есть риск повредить автомобиль.

Из-за подобных проблем автомобилисты вынуждены пересесть на такси, вследствие чего поездки для всех горожан становятся дороже из-за повышенного спроса. Так что неочищенные парковки мешают жить не только водителям, но и тем, у кого личного автомобиля нет.

Ранее мэрия Барнаула объяснила, почему не убирают снег у поликлиник, торговых центров и с тротуаров, которые заваливают во время очистки крыш.