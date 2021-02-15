Жителя Алтайского края наказали за покупку Георгиевского креста

Фото: "Алтайохранкультура"
Жителя Рубцовска оштрафовали за незаконное приобретение Георгиевского креста времен Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Мужчина купил артефакт в интернете, сообщают в Алтайохранкультуре.
Отмечается, что "награда извлечена из культурного слоя мест проведения боевых действий или погребальных мероприятий времен Первой мировой войны (Временного правительства) и является археологическим предметом". Оборот таких артефактов на территории РФ запрещен.
Сотрудники ФСБ задержали рубцовчанина в почтовом отделении в момент получения посылки. Сумма штрафа не называется.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае "черным копателям" впервые назначили уголовное наказание. Нарушители в мае 2020 года незаконно проводили с помощью металлоискателей археологические полевые работы на территории Заринского района.
Комментарии
Награда несуществующего государства....
совсем рехнулись.
ИБД.
пусть лучше сгниет в земле
Прямо гордость распирает за сотрудников ФСБ которые днями и ночами не спят выискивая таких преступников, получая хорошие жалование за наши налоги.
15.02.2021 17:10
- гость -
совсем рехнулись.
ИБД.
пусть лучше сгниет в земле
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Такие находки сдают в музеи, а не торгуют ими. Правильно, что торговля подобными наградами запрещена. У дедушки так орден ВОВ своровали, когда этого запрета еще не было.
17-30
А на руском языке можно ,все то же самое!?
У дедушки спёрли когда можно было сперать?
И почему если нашел в земле надо сдавать?
И лучше бы сгнил чем кто то оставил в коллекции?
Тоесть гниёт взеиле ,- хорошо,это память.
А если нашел,и повесил в рамку это плохо
Ничего не понял
Можем повторить не у вас на Жигулях написано ?
Алё народ..причем тут торговля. он КУПИЛ а не продал. Может он и хотел в музей сдать. Штрафовать и задерживтаь надо того, кто ПРОДАЛ а не того, КТО купил.
Хотя конечно это проще. покупателя то найти. это ФСБ под силам. а вот продавца винете найти это надо постараться, для этого жопы поднять надо.
И ещё цитата
- у дедушки такой орден ВОВ спёрли?????
А что Георгий был в наградной системе СССР?
Запомните бесы простую истину
Чем больше эти знаки будут иметь материальную ценность тем больше их останиться, а не уйдут в переплавку.
Дяденька ! 17-30 напомните какая статья УК РФ запрещает торговлю наградами РИ?
15.02.2021 17:52
- гость -
17-30
А на руском языке можно ,все то же самое!?
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А ты поймешь на русском? Ты себя перечитай, что ты городишь...
15.02.2021 17:58
- гость -
Дяденька ! 17-30 напомните какая статья УК РФ запрещает торговлю наградами РИ?
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Тетенька, уточни у ФСБ, они расскажут.