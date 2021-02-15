Жителя Алтайского края наказали за покупку Георгиевского креста

Фото: "Алтайохранкультура"

Жителя Рубцовска оштрафовали за незаконное приобретение Георгиевского креста времен Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Мужчина купил артефакт в интернете, сообщают в Алтайохранкультуре.

Отмечается, что "награда извлечена из культурного слоя мест проведения боевых действий или погребальных мероприятий времен Первой мировой войны (Временного правительства) и является археологическим предметом". Оборот таких артефактов на территории РФ запрещен.

Сотрудники ФСБ задержали рубцовчанина в почтовом отделении в момент получения посылки. Сумма штрафа не называется.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае "черным копателям" впервые назначили уголовное наказание. Нарушители в мае 2020 года незаконно проводили с помощью металлоискателей археологические полевые работы на территории Заринского района.