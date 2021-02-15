Очевидцы: человек поскользнулся и умер в одном из дворов Барнаула

Человек умер возле дома по адресу Антона Петрова, 65. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия. По их словам, мужчина поскользнулся.
Как пишет паблик "Инцидент Барнаул", на месте сейчас работают сотрудники полиции. Подробности происшествия уточняются.
Напомним, в декабре 2020 года в Рубцовске на улице умер мужчина. Со слов очевидцев, горожанин шел со своим сыном, но внезапно ему стало плохо и он упал. Через несколько минут на место происшествия прибыла скорая помощь, но спасти мужчину не удалось. Позже выяснилось, что он скончался в день своего рождения. Что стало причиной смерти, не уточняется.
Комментарии
Ну уж точно не подскользнулся, а то бы доблестные сотрудники полиции сразу устроили бы обыск в мэрии с задержанием работников отвечающих за очистку города от снега и наледи.
Куда идет шлак от ТЭЦ? Им можно было бы посыпать тратуары. Даже песком не везде посыпано.
17:37, совсем дурак? От онкологии людей загнётся в тысячи раз больше чем от гололёда. Да и с каких пор песок у нас дефицит?
15.02.2021 17:40
- гость -
17:37, совсем дурак? От онкологии людей загнётся в тысячи раз больше чем от гололёда. Да и с каких пор песок у нас дефицит?
После пенсионной реформы пожилых людей меньше стало, не успевают песком посыпать.
15.02.2021 17:40
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Тебе шлак есть никто не предлагает. Ты такой "умный" и дышешь шлаком от ТЭЦ каждый день, скорее умрешь от рака. Настоящего тупака видно издалека.