Очевидцы: человек поскользнулся и умер в одном из дворов Барнаула

Человек умер возле дома по адресу Антона Петрова, 65. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия. По их словам, мужчина поскользнулся.

Как пишет паблик "Инцидент Барнаул", на месте сейчас работают сотрудники полиции. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, в декабре 2020 года в Рубцовске на улице умер мужчина. Со слов очевидцев, горожанин шел со своим сыном, но внезапно ему стало плохо и он упал. Через несколько минут на место происшествия прибыла скорая помощь, но спасти мужчину не удалось. Позже выяснилось, что он скончался в день своего рождения. Что стало причиной смерти, не уточняется.