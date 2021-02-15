В Барнауле выставили на продажу самый дорогой коттедж – за 115 млн рублей

Фото: avito.ru

Роскошный кирпичный коттедж за 115 млн рублей выставили на продажу в Барнауле. Самый дорогой из продаваемых на данный момент в городе домов расположен на Горе в закрытом поселке Серебряный Бор.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", в доме четыре уровня вместе с цоколем, общая площадь – 674 квадратных метра. Есть четыре спальни, четыре санузла, несколько гардеробных и гостевых, гостиная с камином, кухня, кабинет, игровая и постирочная. В подвале расположены комнаты для персонала – спальни, столовая, отдельный санузел, душевая и два складских помещения.

Фасад здания отделан натуральным камнем, а вход в дом обустроен через большое круглое крыльцо с лестницей. На участке общей площадью 21 сотка есть гараж на два авто, отдельная детская площадка с песочницей и городком. Также построена баня из кедра с парилкой, купелью, хаммамом, комнатой отдыха и санузлом.

Дополняет территорию открытый радиальный бассейн с подогревом и подсветкой, а при желании к нему можно установить водную горку для детей. Рядом размещена уличная беседка с кровлей из камыша и еще одна – закрытая, с зоной для барбекю. При этом в самой беседке встроен казан, коптильня, дровяной гриль, посудомоечная машина и обеденная зона.

Коттедж снабжен мощной системой видеонаблюдения, газовым и резервным электрическим котлом, резервным баком для холодной воды и двумя бойлерами. При этом в особняке есть центральное водоснабжение и водоотведение.