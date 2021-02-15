Пресс-служба главы Алтая опровергла "изгнание" чиновников с обряда

Пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов опроверг информацию об "изгнании" чиновников с мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года по алтайскому календарю.

"Конфликтной или чрезвычайной ситуации, какой ее хотят показать сегодня отдельные представители так называемого духовного центра, не было. Глава Республики Алтай уважительно относится к традициям жителей региона, – подчеркнул Максимов. – Все остальное – это частная интерпретация событий с неуместной в данном случае попыткой политизировать народный праздник и его проведение".

По его словам, сначала Акай Кине и его последователи провели свое мероприятие, а затем уже началась "традиционная запланированная обрядовая часть праздника Чага Байрам с участием старейшин, общественников, жителей Горно-Алтайска и представителей органов исполнительной и законодательной власти".

Напомним, 15 февраля духовный центр тюрков "Кин Алтай" распространил пресс-релиз о том, что глава республики явился на гору Тугая, где традиционно проводится церемония, и запретил шаману Акаю Кине вести мероприятие. В ответ шаман "выгнал Олега Хорохордина" и "лишил его благословения", заявил представитель "Кин Алтай".