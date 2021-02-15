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Шестеро педофилов семь лет насиловали мальчиков в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Уголовные дела направили в суд
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Следственные органы завершили расследование уголовных дел против шестерых жителей Алтайского края в возрасте от 32 до 62 лет, которые совершали сексуальное насилие против детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"По данным следствия, в период с 2013 по 2020 год на территории города Барнаула местный житель знакомился с несовершеннолетними мальчиками, входил в доверие, а затем совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, – уточнили в ведомстве. – В связи с тем, что потерпевшие находились в сложной жизненной ситуации, он путем уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям, которые также совершали в отношении детей противоправные деяния".

Следователи выяснили, что от действий мужчин пострадали как минимум шестеро детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Барнаульцу и его сообщникам предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера группой лиц против лица, не достигшего 14-летнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

Уголовное дело в отношении одного из обвиняемых выделили в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения со следствием. Материалы дел передали на рассмотрение в суд.

Ранее судья вынес приговор 53-летнему жителю Рубцовска, которого обвиняли по нескольким статьям за преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Мужчину признали виновным и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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