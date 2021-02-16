Российские производители хотят повысить цену на колбасу

Мясопереработчики просят торговые сети увеличить цену на колбасу, сосиски и мясопродукты на 15%. Об этом сообщает "Коммерсант".

Коммерческий директор АПФ "Наша житница" Артем Кудимов пояснил, что товары на прилавках могут стать дороже в ближайшее время.

"Единственный способ производителей сохранить маржу – это транслировать повышение цен для розницы", – сказал он.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что ретейлеры не пойдут на увеличение цен, поскольку на рынке сейчас наблюдается серьезная конкуренция среди тысячи мясопереработчиков.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил о подписании соглашений по стабилизации цен на социально значимые продукты.