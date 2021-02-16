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Российские производители хотят повысить цену на колбасу

, ИА "Амител"
Сделать это прямо сейчас не дает конкуренция
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мясопереработчики просят торговые сети увеличить цену на колбасу, сосиски и мясопродукты на 15%. Об этом сообщает "Коммерсант".

Коммерческий директор АПФ "Наша житница" Артем Кудимов пояснил, что товары на прилавках могут стать дороже в ближайшее время. 

"Единственный способ производителей сохранить маржу – это транслировать повышение цен для розницы", – сказал он.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что ретейлеры не пойдут на увеличение цен, поскольку на рынке сейчас наблюдается серьезная конкуренция среди тысячи мясопереработчиков. 

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил о подписании соглашений по стабилизации цен на социально значимые продукты.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.02.2021 08:49
ППКошмариков

Давно не покупаю эту вашу "колбасу"так что повышайте, до лампочки.

16.02.2021 08:55
- гость -

Мясопереработчики просят торговые сети увеличить цену на колбасу, сосиски и мясопродукты на 15%.

неуж-то так сильно соя подорожала...

16.02.2021 09:00
- гость -


16.02.2021 08:55
- гость -
Соя не виновата... ЖАДНОСТЬ зашкалила!

16.02.2021 09:08
Владимир Владимирович Воронцов_yandex

***
Ну любят у нас дорогую колбасу...
***

16.02.2021 09:09
- гость -

Брюкке, как тока на Новосиб вышли со своими магазинами, ваще берега перестали видеть

16.02.2021 09:16
- гость -

Хотели импортозамещение - получайте, качеством пониже, но по ценам зашкаливающим!!!

16.02.2021 09:19
krash

а мяса от этого начнут вколбасу добавлять? и так цена конь, а мяса там нету

16.02.2021 09:22
- гость -

а мяса от этого начнут вколбасу добавлять?

обещали только 300 сортов колбасы, а то что она будет как в СССР из мяса никто не обещал)))

16.02.2021 09:25
ПЕТР

Что то не видно ажиотажа на колбасу в магазинах. "сейчас наблюдается серьезная конкуренция среди тысячи мясопереработчиков"
Поэтому эти "хотелки" для как элемент этой борьбы с конкурентами, чтобы позже навязывать нам *потребителям) любую ими желаемую стоимость!

16.02.2021 09:28
- гость -

ее и так никто не берет
сохнет на прилавках

16.02.2021 09:30
- гость -

Кто мешает. Повышайте хоть на 200 &

16.02.2021 09:32
- гость -

Я уж думала, решили мясо в колбасу добавлять, поэтому и удорожание. Ан нет, просто решили цену задрать. Не беру колбасу, за продукт не считаю.

16.02.2021 09:35
- гость -

Откройте границы хватит импортозамезятелям грабить население России
Пусть попробуют своё гавнище по такой цене впарить кому нибудь
А трудящиеся качественный продукт из других стран получат

16.02.2021 09:39
- гость -

ее и так никто не берет

и правильно делают - кому нужна сырокапченая колбаса из мяса птицы механической обвалки...

16.02.2021 09:45
Итальянец

Кто-то ещё ест этот предмет вожделения бывшего советского человека? Чем отварной кусок мяса не устраивает? Дешевле и очi бачут шо купывали.

16.02.2021 10:10
- гость -

импортозамещение во всей красе

16.02.2021 10:18
- гость -

16.02.2021 09:35
- гость -
А трудящиеся качественный продукт из других стран получат

Опять проснулись адепты хамона.
Покупаю колбасу из района, нормальный продукт и цена не заоблачная.

16.02.2021 10:24
Гость

1200 р за кг не высокая цена??? Совсем об пол в детстве ронялись. Ритейл душите, вот ритейл действительно берега попутал - дайте альтернативу через доставщиков и будет счастье, ритейл уже отжил свое , пора подохнуть.

16.02.2021 10:29
- гость -

это правильно,совсем зажрались городские.

16.02.2021 10:29
- гость -

У нас в крае все можно приобрести натуральное. Селяне привезут.

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