Российские производители хотят повысить цену на колбасу

Мясопереработчики просят торговые сети увеличить цену на колбасу, сосиски и мясопродукты на 15%. Об этом сообщает "Коммерсант".
Коммерческий директор АПФ "Наша житница" Артем Кудимов пояснил, что товары на прилавках могут стать дороже в ближайшее время.
"Единственный способ производителей сохранить маржу – это транслировать повышение цен для розницы", – сказал он.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что ретейлеры не пойдут на увеличение цен, поскольку на рынке сейчас наблюдается серьезная конкуренция среди тысячи мясопереработчиков.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил о подписании соглашений по стабилизации цен на социально значимые продукты.
Комментарии
Давно не покупаю эту вашу "колбасу"так что повышайте, до лампочки.
Мясопереработчики просят торговые сети увеличить цену на колбасу, сосиски и мясопродукты на 15%.
неуж-то так сильно соя подорожала...
16.02.2021 08:55
- гость -
Соя не виновата... ЖАДНОСТЬ зашкалила!
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Ну любят у нас дорогую колбасу...
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Брюкке, как тока на Новосиб вышли со своими магазинами, ваще берега перестали видеть
Хотели импортозамещение - получайте, качеством пониже, но по ценам зашкаливающим!!!
а мяса от этого начнут вколбасу добавлять? и так цена конь, а мяса там нету
а мяса от этого начнут вколбасу добавлять?
обещали только 300 сортов колбасы, а то что она будет как в СССР из мяса никто не обещал)))
Что то не видно ажиотажа на колбасу в магазинах. "сейчас наблюдается серьезная конкуренция среди тысячи мясопереработчиков"
Поэтому эти "хотелки" для как элемент этой борьбы с конкурентами, чтобы позже навязывать нам *потребителям) любую ими желаемую стоимость!
ее и так никто не берет
сохнет на прилавках
Кто мешает. Повышайте хоть на 200 &
Я уж думала, решили мясо в колбасу добавлять, поэтому и удорожание. Ан нет, просто решили цену задрать. Не беру колбасу, за продукт не считаю.
Откройте границы хватит импортозамезятелям грабить население России
Пусть попробуют своё гавнище по такой цене впарить кому нибудь
А трудящиеся качественный продукт из других стран получат
ее и так никто не берет
и правильно делают - кому нужна сырокапченая колбаса из мяса птицы механической обвалки...
Кто-то ещё ест этот предмет вожделения бывшего советского человека? Чем отварной кусок мяса не устраивает? Дешевле и очi бачут шо купывали.
импортозамещение во всей красе
16.02.2021 09:35
- гость -
А трудящиеся качественный продукт из других стран получат
Опять проснулись адепты хамона.
Покупаю колбасу из района, нормальный продукт и цена не заоблачная.
1200 р за кг не высокая цена??? Совсем об пол в детстве ронялись. Ритейл душите, вот ритейл действительно берега попутал - дайте альтернативу через доставщиков и будет счастье, ритейл уже отжил свое , пора подохнуть.
это правильно,совсем зажрались городские.
У нас в крае все можно приобрести натуральное. Селяне привезут.