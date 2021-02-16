Комитет по соцподдержке в Барнауле получил нового главу

Мария Тибекина, которая ранее была заместителем начальника городского комитета социальной защиты населения, возглавила его. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Около 10 лет Тибекина работала в органах управления социальной защиты. С 2012 по 2019 год проходила государственную гражданскую службу на должности заместителя начальника Управления социальной защиты населения по городу Барнаулу. С сентября 2020 года работала заместителем председателя комитета по социальной поддержке населения города Барнаула.

До Тибекиной главой комитета была Ольга Ишутина, причина отставки которой не разглашается.

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