Алтайкрайимущество временно осталось без руководителя

Елена Зинкова оставила должность начальника Управления имущественных отношений Алтайского края. Как сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дмитрия Негреева, с 16 февраля временным руководителем является заместитель Зинковой, Александр Теплов. Чиновница написала заявление в связи с выходом на пенсию.

Зинкова с конца октября 2018 года возглавляла Министерство имущественных отношений Алтайского края, сменив на этой должности Людмилу Сорокину. Позже ведомство трансформировали в Управление имущественных отношений региона, которым и стала руководить Зинкова.

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