Алтайкрайимущество временно осталось без руководителя

Елена Зинкова оставила должность начальника Управления имущественных отношений Алтайского края. Как сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дмитрия Негреева, с 16 февраля временным руководителем является заместитель Зинковой, Александр Теплов. Чиновница написала заявление в связи с выходом на пенсию.
Зинкова с конца октября 2018 года возглавляла Министерство имущественных отношений Алтайского края, сменив на этой должности Людмилу Сорокину. Позже ведомство трансформировали в Управление имущественных отношений региона, которым и стала руководить Зинкова.
Ранее стало известно, что комитет социальной защиты населения администрации Барнаула получил нового главу. Им стала Мария Тибекина, работавшая заместителем председателя структуры.
Комментарии
Судя по фото, рановато ей на пенсию
На этой должности есть что украсть или взятку получить? Если - ДА, то пойду устроюсь повару..., ой блин... поработаю!
Там уже все продано или украдено ,что там продавать ,что осталось от имущества края ?Имущество .которое уже и не украсть и не продать .только подарить бесплатно осталось,
ставьте Нифонтова, он разбереца
Всё продала за бесценок. Кто отвечать будет? В Китае бы расстреляли.
какой лукавый взгляд)
Чиновница написала заявление в связи с выходом на пенсию.
Хорошо сохранилась, молодец
Замечательная кормушка...