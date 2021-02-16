Спикер АКЗС предложил помочь перевозчикам в селах и купить для них новые автобусы

Спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко предложил властям региона субсидировать муниципальные перевозки в селах, которые уже много лет нерентабельны, сообщает пресс-служба АКЗС.
"Сегодня все муниципальные маршруты убыточны. Кто-то должен их субсидировать. Поэтому нам необходимо составить представление, на каких условиях, с какими тарифами и возможным субсидированием ситуация изменится", – отметил Александр Романенко.
По мнению спикера парламента, автобусы в муниципалитетах есть, но часто они просто стоят и не перевозят пассажиров. Организовывать маршруты никто не желает, потому что условия, которые может предложить муниципалитет, нерентабельны.
Романенко предложил Министерству финансов региона выделить деньги на закупку автобусов малой вместимости, чтобы потом передать их в районы, а после использовать на внутрирайонных маршрутах и в качестве социального такси. Сколько на эти цели необходимо средств – пока неизвестно. В Министерстве транспорта сообщили, что у ведомства разработан алгоритм помощи перевозчикам, но для этого нужны дополнительные средства из краевого бюджета.
Этот вопрос обсудят на большом совещании. До 22 марта власти должны решить, как именно будут субсидироваться муниципальные перевозки.
О проблеме с перевозками в муниципалитетах края несколько недель назад писал amic.ru. Автобусные маршруты внутри районов и между муниципалитетами, которые в советские времена перевозили миллионы человек в год, сократились до минимума. Причиной закрытия большинства маршрутов стала массовая автомобилизация и, как следствие, – конкуренция нелегальных такси. Запустить рейс в каждую деревню, которых в крае около 1600, невозможно. Власти муниципалитетов разводят руками и говорят, что не могут уговорить частников "зайти" на маршрут работать в убыток. Краевой Минтранс признает проблему, утверждая, что руки ведомства связаны из-за пробелов в законодательстве.
Прочитать о проблеме можно в нашем материале.
Комментарии
Очередной корм,
Во старого маразматика из КПСС прёт. Если перевозки нерентабельны, то ты им хоть крузаки купи людей они возить не будут.
а продуктовым сетям нужно построить магазины за бюджетный счет
Перевозки стали убыточны, потому, что у людей нет средств к существованию, нечем оплачивать расходы на транспорт. Этих средств их лишила власть, то есть и Романенко. А теперь он хочет за наш счёт ещё обогатиться и погреть руки на покупке автобусов. Гнать надо таких из власти. Ни одного голоса едрисне на выборах.
Есть такой перевозчик, такси Город. Ему не помогали из бюджета. Имеет несколько сотен автомобилей. Что характерно в идеальном состоянии. Работать надо.
Пока деревянный рубль ничего не стоит, дорогие запчасти и расходники, а цена на ГСМ бьёт рекорды, пока налоги такие что официально кого-то возить себе дороже будет, пусть Романенко на своём горбу кого-то возит.
Освобождение села от налогов, слабо. Электроэнергию по себестоимости. Иначе все разбегутся.
И что мне с этим электричеством по себестоимости делать? Может лучше дешевая солярка и запчасти? Хоть корм для скота и мясо будет.