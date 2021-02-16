Вторник, 16 Февраль, 15:16

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,31
€ 88,98
2°


4086090 +0
Обь
-15см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Спикер АКЗС предложил помочь перевозчикам в селах и купить для них новые автобусы

, ИА "Амител"
Деньги на эти цели могут быть выделены из краевого бюджета
Фото: сообщество Transport.брн

Фото: сообщество Transport.брн

Спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко предложил властям региона субсидировать муниципальные перевозки в селах, которые уже много лет нерентабельны, сообщает пресс-служба АКЗС.

"Сегодня все муниципальные маршруты убыточны. Кто-то должен их субсидировать. Поэтому нам необходимо составить представление, на каких условиях, с какими тарифами и возможным субсидированием ситуация изменится", – отметил Александр Романенко.

По мнению спикера парламента, автобусы в муниципалитетах есть, но часто они просто стоят и не перевозят пассажиров. Организовывать маршруты никто не желает, потому что условия, которые может предложить муниципалитет, нерентабельны.

Романенко предложил Министерству финансов региона выделить деньги на закупку  автобусов малой вместимости, чтобы потом передать их в районы, а после использовать на внутрирайонных маршрутах и в качестве социального такси. Сколько на эти цели необходимо средств – пока неизвестно. В Министерстве транспорта сообщили, что у ведомства разработан алгоритм помощи перевозчикам, но для этого нужны дополнительные средства из краевого бюджета.

Этот вопрос обсудят на большом совещании. До 22 марта власти должны решить, как именно будут субсидироваться муниципальные перевозки.

О проблеме с перевозками в муниципалитетах края несколько недель назад писал amic.ru. Автобусные маршруты внутри районов и между муниципалитетами, которые в советские времена перевозили миллионы человек в год, сократились до минимума. Причиной закрытия большинства маршрутов стала массовая автомобилизация и, как следствие, – конкуренция нелегальных такси. Запустить рейс в каждую деревню, которых в крае около 1600, невозможно. Власти муниципалитетов разводят руками и говорят, что не могут уговорить частников "зайти" на маршрут работать в убыток. Краевой Минтранс признает проблему, утверждая, что руки ведомства связаны из-за пробелов в законодательстве.

Прочитать о проблеме можно в нашем материале.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

16.02.2021 14:14
- гость -

Очередной корм,

16.02.2021 14:38
- гость -

Во старого маразматика из КПСС прёт. Если перевозки нерентабельны, то ты им хоть крузаки купи людей они возить не будут.

16.02.2021 14:48
- гость -

а продуктовым сетям нужно построить магазины за бюджетный счет

16.02.2021 14:55
- гость -

Перевозки стали убыточны, потому, что у людей нет средств к существованию, нечем оплачивать расходы на транспорт. Этих средств их лишила власть, то есть и Романенко. А теперь он хочет за наш счёт ещё обогатиться и погреть руки на покупке автобусов. Гнать надо таких из власти. Ни одного голоса едрисне на выборах.

16.02.2021 14:58
- гость -

Есть такой перевозчик, такси Город. Ему не помогали из бюджета. Имеет несколько сотен автомобилей. Что характерно в идеальном состоянии. Работать надо.

16.02.2021 14:58
- гость -

Пока деревянный рубль ничего не стоит, дорогие запчасти и расходники, а цена на ГСМ бьёт рекорды, пока налоги такие что официально кого-то возить себе дороже будет, пусть Романенко на своём горбу кого-то возит.

16.02.2021 15:01
- гость -

Освобождение села от налогов, слабо. Электроэнергию по себестоимости. Иначе все разбегутся.

16.02.2021 15:12
- гость -

И что мне с этим электричеством по себестоимости делать? Может лучше дешевая солярка и запчасти? Хоть корм для скота и мясо будет.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
15:05
Еще 15 случаев COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
14:54
Сироты могут остаться без квоты на поступление в вузы в 2021 году 2
14:43
Большинство российских фрилансеров зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц 1
14:35
"Единая Россия" будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов 0
14:22
Пьяная жительница Алтая накормила ребенка грудью. Малыш скончался 0
14:10
Спикер АКЗС предложил помочь перевозчикам в селах и купить для них новые автобусы 8
13:56
В Бийске задержали серийного магазинного вора 0
13:44
Алтайкрайимущество временно осталось без руководителя 8
13:30
Производство сахара и подсолнечного масла снизилось на фоне заморозки цен в России 6
13:16
Сибиряк наехал на женщину с коляской из-за сделанного ему замечания 44
13:04
Службу доставки еды в Барнауле закрыли из-за нарушения ковидных ограничений 1
12:53
Житель Алтайского края поссорился со знакомой и решил сжечь ее баню 2
12:42
"Вертолетные" деньги и выборы в Госдуму: что ждать от послания президента в 2021 году 32
12:31
СМИ: Михаил Мишустин может посетить Алтайский край в марте 8
12:17
Две авиакомпании запустят прямые рейсы из Барнаула в Крым 10
12:05
Жители Бийска остались без круглосуточных аптек 2
11:55
Хоккейный турнир памяти Алексея Черепанова пройдет в Барнауле 0
11:44
Бывший алтайский бизнес-омбудсмен нашел себе новую работу 9
11:32
Барнаульский бизнесмен построит ледовый дворец в Пензе за 330 миллионов 15
11:20
Говорить без переводчика. Где в Барнауле сдать международный экзамен по китайскому 0
11:08
15 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 7
10:54
Владимир Потанин стал первым российским бизнесменом с состоянием в $30 млрд 28
10:44
Около 70 единиц техники выйдет на очистку улиц Барнаула от снега 16 февраля 4
10:30
Профессиональные помощники в родах появились на Алтае 0
10:19
Суд арестовал чемпиона России по кикбоксингу за перестрелку в "Москва-Сити" 0
10:03
Трамплин для успешного старта. Центр "Мой бизнес" начинает отбор в бизнес-инкубатор 0
09:56
Комитет по соцподдержке в Барнауле получил нового главу 4
09:44
Жительница Барнаула лишилась 30 тысяч рублей, пытаясь продать шкаф 1
09:29
Финансист назвал сумму вклада в банке, необходимую для жизни на проценты 8
09:15
Заслуженный врач России назвал "срок годности" человеческого позвоночника 3
09:01
Цены пополам. Где в Барнауле можно проверить здоровье на выгодных условиях 0
08:58
Жители алтайского села жалуются на протекающую крышу многоквартирного дома 2
08:44
Зараженных "британским" штаммом коронавируса нашли в десяти странах 0
08:31
Российские производители хотят повысить цену на колбасу 20
08:19
"Власть не редиска": Нифонтов о дружбе с Путиным, жизни в бараке, митингах и ипотеке 103
08:03
Пенсионер умер через восемь минут после введения вакцины от ковида 9
07:48
Путин поручил снизить ипотечную ставку для семей с детьми 13
07:34
Торговый центр с бомбоубежищем продают в Барнауле 14
07:18
Лишь две больницы в Алтайском крае еще не приступили к вакцинации от коронавируса 4
07:03
Работа на результат. Алтайские предприятия подвели итоги участия в нацпроекте 2
06:48
Даешь больше ТЦ. В Барнауле вместо спортивного комплекса открыли торгово-офисный центр 41
06:32
Жуткие и заброшенные места, случайно найденные людьми 0
06:18
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами 1
06:04
Тепло и ветрено. О погоде в Алтайском крае 16 февраля 0
23:42
Такой день. Уровень жизни в Алтайском крае растет, а Томенко сохраняет влияние 3
23:09
Шестеро педофилов семь лет насиловали мальчиков в Алтайском крае 8
22:35
Население Алтайского края предупредили о росте заболеваемости ОРВИ 0
22:09
Жители алтайского села замерзают из-за проблем с котельной 4
21:42
В Алтайском крае оштрафовали мужчину, заступившегося за пьяную жену 0
21:08
Военные вновь перекроют дороги в Алтайском крае 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.