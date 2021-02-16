Спикер АКЗС предложил помочь перевозчикам в селах и купить для них новые автобусы

Спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко предложил властям региона субсидировать муниципальные перевозки в селах, которые уже много лет нерентабельны, сообщает пресс-служба АКЗС.

"Сегодня все муниципальные маршруты убыточны. Кто-то должен их субсидировать. Поэтому нам необходимо составить представление, на каких условиях, с какими тарифами и возможным субсидированием ситуация изменится", – отметил Александр Романенко.

По мнению спикера парламента, автобусы в муниципалитетах есть, но часто они просто стоят и не перевозят пассажиров. Организовывать маршруты никто не желает, потому что условия, которые может предложить муниципалитет, нерентабельны.

Романенко предложил Министерству финансов региона выделить деньги на закупку автобусов малой вместимости, чтобы потом передать их в районы, а после использовать на внутрирайонных маршрутах и в качестве социального такси. Сколько на эти цели необходимо средств – пока неизвестно. В Министерстве транспорта сообщили, что у ведомства разработан алгоритм помощи перевозчикам, но для этого нужны дополнительные средства из краевого бюджета.

Этот вопрос обсудят на большом совещании. До 22 марта власти должны решить, как именно будут субсидироваться муниципальные перевозки.

О проблеме с перевозками в муниципалитетах края несколько недель назад писал amic.ru. Автобусные маршруты внутри районов и между муниципалитетами, которые в советские времена перевозили миллионы человек в год, сократились до минимума. Причиной закрытия большинства маршрутов стала массовая автомобилизация и, как следствие, – конкуренция нелегальных такси. Запустить рейс в каждую деревню, которых в крае около 1600, невозможно. Власти муниципалитетов разводят руками и говорят, что не могут уговорить частников "зайти" на маршрут работать в убыток. Краевой Минтранс признает проблему, утверждая, что руки ведомства связаны из-за пробелов в законодательстве.

Прочитать о проблеме можно в нашем материале.