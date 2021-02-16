Барнаульцы рассказали о неочищенной парковке для инвалидов у одной из больниц города

Жители города в сообществе "Barnaul22" продолжают рассказывать о неочищенных от снега парковках. В этот раз один из подписчиков заметил, что у детской городской больницы №1 неочищена парковка для инвалидов.

"Хотелось бы поднять вопрос чистки инвалидных парковочных мест у мед. учреждений. В частности, у детской городской больницы N1 на Деповской.Надеемся, ответственные за этот участок наведут здесь порядок", — написал автор поста.

На опубликованном снимке видно, что подъехать к парковочным местам у больницы невозможно.

Ранее барнаулец рассказал об опасной дороге в одном из городских дворов. По словам автора сообщения, он несколько раз звонил в обслуживающую организацию, но результата это не дало.