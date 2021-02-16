В Барнауле ребенок засунул руку в работающую электромясорубку

С полугодовалым ребенком в Барнауле произошло ужасное происшествия. Малышу размололо руку в мясорубке, пишет "КП" со ссылкой на телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По данным пользователей соцсетей, инцидент произошел вечером 15 февраля. Мама ребенка готовила фарш, а малыша пришлось посадить рядом с собой из-за того, что он капризничал. Когда женщина на несколько секунд отвлеклась, ребенок засунул руку в работающую мясорубку. Увидев это горожанка сразу выключила инструмент позвонила в скорую помощь.

Сообщается, что в результате происшествия ребенок потерял среднюю часть левого предплечья. Он находится в реанимации.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай женщина праздновала свой день рождения 11 января 2021 года, после чего легла спать рядом с малолетним сыном. Ночью она дважды накормила ребенка, "достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца". В результате ребенок погиб.