Госдума предложила блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию о совершении преступлений. Об этом пишет ТАСС.

"Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" новой статьей, предусматривающей возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления", — говорится в пояснительной записке.

Основанием для блокировки будет обращение в прокуратуру. При этом законопроект обязывает приобщить к такому заявлению документы, которые подтверждают недостоверность размещенной информации.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство тестирует приложение для для ускоренной подачи жалоб на запрещенный контент. Его работу дополняет специальный канал обратной связи, по которому с 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации, нарушающей законодательство.