Число погибших на пожарах в Алтайском крае выросло за год в полтора раза

С начала 2021 года в Алтайском крае на пожарах погибли 42 человека. По словам губернатора Виктора Томенко, это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом глава края рассказал в своем Instagram, подводя итоги заседания краевой комиссии по чрезвычайным происшествиям. По словам Томенко, чаще всего трагические случаи происходят в сильные морозы из-за неисправных печей, самодельных обогревателей и слабой электропроводки.

Томенко призвал жителей края сохранять бдительность и следить за состоянием своих домов и квартир, не забывая о безопасности.

Напомним, 12 февраля в Алтайском крае произошло сразу два пожара, которые стали причиной смерти трех человек. Возгорания случились в селах Гуселетово Романовского района и Полуямки Михайловского района.