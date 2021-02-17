Число погибших на пожарах в Алтайском крае выросло за год в полтора раза

С начала 2021 года в Алтайском крае на пожарах погибли 42 человека. По словам губернатора Виктора Томенко, это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом глава края рассказал в своем Instagram, подводя итоги заседания краевой комиссии по чрезвычайным происшествиям. По словам Томенко, чаще всего трагические случаи происходят в сильные морозы из-за неисправных печей, самодельных обогревателей и слабой электропроводки.
Томенко призвал жителей края сохранять бдительность и следить за состоянием своих домов и квартир, не забывая о безопасности.
Напомним, 12 февраля в Алтайском крае произошло сразу два пожара, которые стали причиной смерти трех человек. Возгорания случились в селах Гуселетово Романовского района и Полуямки Михайловского района.
Комментарии
Не могу подключиться к газу, частная труба а собственник просто быкует. Ценник за врезку просто хотелка, трубу прокладывали вскладчину, документов нет. Вот так у нас соблюдают законодательство, нарушают права граждан на подключение!