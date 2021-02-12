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Три человека погибли на пожарах в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
Возгорания произошли в Романовском и Михайловском районах
Пожар в Гуселетово / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар в Гуселетово / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Два пожара, которые унесли жизни трех человек, произошли в Алтайском крае за минувшие сутки. Возгорания случились в селах Гуселетово Романовского района и Полуямки Михайловского района.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю, в первом случае на момент приезда пожарных крыша частного дома полыхала открытым пламенем. Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут. Огонь прошел 40 квадратных метров. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

В Полуямках также загорелся частный дом. После тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяйки усадьбы. Причины возгорания также пока неизвестны.

Напомним, по итогам января в краевом МЧС заявили, что в регионе резко выросла смертность на пожарах. Если в январе 2020 года в результате возгораний в домах погибли 19 человек, то в минувшем январе – 30.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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