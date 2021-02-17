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Для алтайских учителей изменят текст клятвы педагога

, ИА "Амител"
Депутаты АКЗС внесли изменения в законопроект о статусе педагога
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС подготовили ко второму чтению законопроект "О статусе педагогического работника в Алтайском крае". В документе указаны основные меры социальной поддержки учителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В документе есть новшества, которые касаются защиты чести и достоинства педагога, его прав и обязанностей. Так, он фиксирует действующее право школ устанавливать для молодых педагогов ежемесячные доплаты в течение трех первых лет работы, а также право органов местного самоуправления вводить собственные меры поддержки.

Отдельно для учителей-новичков оговаривается возможность работы с опытными наставниками, чья работа тоже может быть оплачена.

Кроме того, нормы о мерах материального поощрения дополнены положением о выплате денежных поощрений, премий лучшим педагогическим работникам за счет средств краевого бюджета.

Помимо прочего скорректирован текст клятвы педагога, впервые поступающего на работу в краевую образовательную организацию. Теперь она звучит так: "Торжественно клянусь направлять знания и умения на пользу обучающихся и общества, быть честным, гуманным и справедливым, не допускать нарушения прав и свобод обучающихся, постоянно повышать свой профессиональный уровень, уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края".

Норму о присвоении ведомственного знака отличия "Почетный педагогический работник Алтайского края" дополнили обязанностью органов власти создавать условия для обобщения и распространения передового опыта педагогического работника, награжденного знаком отличия.

Второе чтение законопроекта запланировано на 26 февраля.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.02.2021 15:24
гость

на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с защитой их чести, достоинства и деловой репутации

Это если их Навальный обгадит? Ну у него то юристы покруче будут

17.02.2021 16:26
- гость -

Мне вот интересно, в какой момент, учителя будут давать клятву и есть ли возможность от нее отказаться!?

17.02.2021 16:28
- гость -

право устанавливать доплату, работа может быть оплачена... Словоблудие, как всегда! И клятва эта дурацкая - зачем? Чтоб потом ткнуть - вы, дескать, клялись работать не за деньги, а за идею? Так и работайте! А доплаты - это всего лишь "право", финансово никак не обеспеченное, так что - забудьте!
А этот пассаж про соблюдать традиции алтайского образования! Это что ж - клянусь по желанию минобра хороводы вокруг памятника скомороху водить, шарики запускать да исходить восторгом, слушая министерскую самодеятельность? Нет уж, увольте!

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