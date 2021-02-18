Квест для абитуриента: Минобр придумал новые правила поступления в вузы

Выпускники так и не дождались отмены ЕГЭ, хотя слухи об этом ходили несколько месяцев. Однако Министерство образования и науки нашло, чем удивить абитуриентов, и внесло более 20 поправок в правила проведения приемных кампаний на новый, 2021 учебный год. Правда, не все из нововведений понятны и удобны будущим студентам, их родителям и самим вузам. Amic.ru разобрался в поправках и рассказывает, как в них не запутаться.

Конкурсные списки абитуриентов стали анонимными

Одно из главных новшеств приемной кампании – анонимность конкурсных списков. Абитуриенты прошлых лет легко могли найти себя на сайте вуза по фамилии, имени и отчеству. Но в этом году вместо имен можно будет увидеть только цифры. Целевиков и льготников при этом из списков исключают: во-первых, на их места выделены государственные квоты, а во-вторых, они зачисляются вне конкурса. Что касается остальных абитуриентов, то им пригодится умение запоминать цифры – потому что найти себя в списке можно будет только по СНИЛС.

"Действительно, инициалов в списках больше не увидеть. Российские абитуриенты смогут отслеживать себя по номеру СНИЛС, а иностранные граждане в каждом вузе будут получать уникальный идентификационный номер", – пояснил amic.ru ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского государственного политехнического университета Павел Черданцев.

На сайте Минобра, где выложено сообщение с полным перечнем новых правил для абитуриентов, не пояснили, почему так важно сделать списки анонимными. На практике, со слов представителей приемных комиссий вузов, эта мера приведет к сложностям.

Путаница в рейтингах абитуриентов

Сложность заключается в том, что конкурсные списки окажутся раздутыми. Все из-за того, что абитуриентам с этого года разрешено выбирать для поступления от двух до десяти специальностей в каждом вузе (количество доступных специальностей устанавливает университет). Ранее число направлений на выбор было фиксированным – три. Количество вузов, куда можно подать документы единовременно, осталось, как и прежде, – пять учебных заведений.

На официальном сайте Министерства образования отметили: "Основной акцент в рамках нововведений – расширение возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы".

В приемной комиссии АлтГТУ считают, что это приведет к путанице. Особенно если учесть, что списки теперь анонимны и номер одного студента может фигурировать в конкурсном потоке несколько раз (в зависимости от количества выбранных им направлений), а вычислить повторяющиеся номера гораздо сложнее, чем фамилии. В итоге списки раздует до огромных размеров, и оценить свои шансы самостоятельно выпускнику станет намного сложнее.

"Порядковый номер одного студента, таким образом, будет фигурировать в нескольких вузах на большом количестве специальностей, но выберет по итогу одну. Но по ходу конкурса, пока списки будут предварительными, большое количество цифр может смутить поступающего – ему может показаться, что он не проходит, хотя на самом деле список просто-напросто раздут повторяющимися порядковыми номерами!" – отметил Павел Черданцев.

Иностранцам будет еще сложнее разобраться в новой системе – каждый вуз присвоит им разные номера, что сделает отслеживание конкурса практически невозможным. Поэтому в приемных комиссиях университетов уже настроились на большое количество звонков.

Целевых квот станет меньше

А звонки уже начали поступать в учебные заведения. Правда, пока обращаются абитуриенты, которые планируют поступать на целевое обучение. Причина – отсутствие квот.

В вузах успокаивают: о льготах будет известно совсем скоро – уже весной. Однако есть вероятность, что их количество может уменьшиться в сравнении с предыдущими годами (целевики занимают от 5 до 30% общего числа мест). Это коснется не всех, но некоторые специальности могут оказаться обделенными.

Причина – появление в новом законе о приемных кампаниях понятия "укрупненные группы". Это группы, которые объединяют в себе несколько смежных специальностей, формируя одно большое направление (например, гуманитарный профиль – филологи, журналисты, рекламщики и пр.). Университеты по выбору могут проводить как конкурсы по каждой узкой специальности, так и в рамках укрупненной группы, разделяя ее на профили после 1-2 курса. Пример: в укрупненную группу гуманитарного профиля набирают всего 60 студентов, а после первого курса их разбивают на группы по 20 человек по более узкому профилю филологии, политологии, философии.

В вузах обеспокоены: может получиться так, что им дадут квоты только на укрупненную группу, а не на каждый узкоспециальный профиль. Это и уменьшит общее количество целевых мест.

В алтайских университетах новшество не очень приживается. Например, в Институте культуры невозможно объединить узкоспецифичные профили. К слову, как и в "Политехе" – там тоже отказались от практики укрупненных групп в пользу традиционного разделения.

"У нас в АлтГТУ специфика направлений даже в рамках одной группы может разниться. Например, мы не можем зачислить в общую группу технологов-пищевиков и машинистов", – объяснили amic.ru в приемной комиссии.

Второй волны не будет

А вот что показалось председателям приемных комиссий действительно удачной поправкой, так это отмена второй волны (в вузах поступление осуществлялось ранее в три этапа: предварительный для льготников и целевиков, первая волна бюджета и вторая волна – в нее попадали оставшиеся бюджетники и студенты, зачисляемые на платное обучение, – прим. авт.). Из-за того, что учащихся приходилось зачислять в два этапа, часть бюджетных мест отнималась в пользу второй волны. Это приводило к тому, что абитуриенты нервничали и суетились и, не дожидаясь окончания приемной кампании, уходили в другие вузы или выбирали менее желанную специальность. И только потому, что прошли туда в первой волне.

Теперь схема поступления выглядит более четко: 30 июля зачисляют льготников и целевиков, 5 августа – всех остальных. При этом позже могут принести оригиналы документов только те, кто собирается учиться платно. Для них, кстати, тоже есть свой плюс: университеты с этого года могут принимать максимально возможное количество поступающих на договорной основе, преодолевших минимальный порог баллов.

Если для многих вузов такой подход в новинку, то для Алтайского государственного института культуры это обычная практика.

"Наши направления подготовки весьма специфичны – такие как режиссура, актерское, музыкальное. Как правило, к нам приходят абитуриенты с определенной целью и делают выбор задолго до зачисления. Поэтому практически все абитуриенты зачисляются к нам в вуз в рамках первой волны. Мы видим заранее, кто к нам приходит целенаправленно, они раньше всех приносят оригиналы", – пояснили amic.ru в приемной комиссии АГИК.

Какие еще новые правила стоит знать абитуриенту?

1. На некоторые специальности и направления подготовки можно будет выбрать предмет ЕГЭ из предоставленного факультетом списка и подать результат с более высоким баллом.

Так, в Алтайском государственном институте культуры можно выбрать третий дополнительный экзамен (пример: русский язык и литература остаются обязательными, а вот третьим на выбор абитуриент может предоставить результаты по истории или обществознанию). Формы творческих экзаменов по-прежнему устанавливает вуз, и выбрать ее нельзя.

"Для вузов это означает увеличение числа абитуриентов для отбора лучших, для абитуриентов – расширение возможностей поступления с различным набором результатов ЕГЭ", – говорится на сайте Минобрнауки.

2. Вуз может самостоятельно установить перечень дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности. От победителей и призеров олимпиад могут потребовать их прохождение наравне с другими абитуриентами. На сайтах учебных заведений региона представлены списки достижений, за которые можно будет получить дополнительный балл (ранее списки носили свободный характер для вузов).

3. Выпускники лицеев, ПТУ, колледжей могут поступить без ЕГЭ. Вступительные испытания для них устанавливает университет.

4. Вузы обязаны принимать документы онлайн. Традиционные формы подачи оригиналов при этом сохраняются. Также можно подать вместо бумажного аттестата его электронный дубликат – он будет засчитан как оригинальный.

"В 2020 году электронная форма подачи документов была определена особенностями приема, принятыми в условиях распространения коронавирусной инфекции. До 2020 года прием документов в электронной форме проводился по решению вуза. Теперь это общее правило", – пояснили РИА Новости в министерстве.

5. Конкурсные списки на сайтах учебных заведений будут обновляться пять раз в день.

6. Вузы могут сами устанавливать минимальный проходной балл для поступления на бюджетную и платную формы обучения. Исключение составляют те, в которых минимальный балл установлен учредителем.

7. Приемные комиссии будут публиковать правила набора на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры до 1 ноября (ранее до 1 октября).

Будут ли все эти правила действовать в вузах Алтайского края?

Да, правила общие для всех вузов с индивидуальными различиями по профилю. Редакция amic.ru пыталась получить комментарий относительно нововведений у Алтайского государственного медицинского университета, учитывая узкую специфику вуза, однако там ведется подготовка к аккредитации и они не успели дать ответ на момент выхода материала.

Когда стартует приемная кампания 2021?

Приемная кампания в регионе начинается 20 июня 2021 года и закончится 25 июля. 27 числа начнут публиковать конкурсные списки. Время подготовиться, изучить и попытаться привыкнуть к новым правилам поступления есть и у абитуриентов, и у самих вузов. Насколько эффективны и удобны эти новшества – будет известно только к приемной кампании 2022.