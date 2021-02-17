Актер Михаил Боярский "просится домой" из больницы

Народный артист России Михаил Боярский попросил забрать его из больницы домой. По словам его сестры Екатерины, актер чувствует себя хорошо.
"Я с ним говорила сегодня по телефону, у него все нормально, чувствует себя хорошо и уже просится домой. Надеемся, скоро его выпишут", – сказала женщина "Комсомольской правде".
Родственница актера добавила, что недуг Боярского никак не связан с коронавирусной инфекцией.
Напомним, что 16 февраля 71-летнего актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. По предварительной информации, у артиста неуточненная пневмония, однако экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Комментарии
Вот каналья! Опять свой мерседес будет на тротуар ставить.
Был один такой случай - тоже так одному молодому парню с юга комнату сдавали. Довольно известная история - ее одно время по телеку часто показывали. В-общем, молодой парень, южанин, гонорной до крайности, приехал в столицу, решил устроиться на работу, а у него какой-то родственник был высокопоставленный офицер во всем известной службе охраны первых лиц государства. Ну он по протекции его и устроил. А парень этот, оказывается, когда еще только приехал, уже успел порамсить на дороге с очень важным человеком одним. Потом еще с одними зацепился, а те оказались из той же службы, что и его дядька. В-общем, он с ними сдружился, оказались такие же безбашенные чуваки, и они вместе начали блюстителей правопорядка мочить. В-общем, снял он комнату в центре у одного мелкого столичного бизнесмена с женой, у которых был свой галантерейный магазин. В итоге, квартплату он не платил, со своими дружками разнес всю хату, совратил жену хозяина квартиры, самому этому торгашу пришили дело и посадили, представьте себе, за измену Родине, а жену в итоге отравили. А, вспомнил, этого парня с юга звали Дартаньян.
пусть там сидит, меньше проблем
Может просто у человека похмелье было.
Почём шляпу на авито продавать будут?