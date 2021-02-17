Актер Михаил Боярский "просится домой" из больницы

Народный артист России Михаил Боярский попросил забрать его из больницы домой. По словам его сестры Екатерины, актер чувствует себя хорошо.

"Я с ним говорила сегодня по телефону, у него все нормально, чувствует себя хорошо и уже просится домой. Надеемся, скоро его выпишут", – сказала женщина "Комсомольской правде".

Родственница актера добавила, что недуг Боярского никак не связан с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что 16 февраля 71-летнего актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. По предварительной информации, у артиста неуточненная пневмония, однако экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.