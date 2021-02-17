СМИ: Абрамович решил построить отель с виноградниками в Геленджике

Российский миллиардер Роман Абрамович планирует заняться гостиничным бизнесом в Геленджике и Карелии, сообщает "Коммерсант".

Издание уточняет, что компании, учредителем которых выступил Абрамович, уже зарегистрированы в ЕГРЮЛ. Их основной вид деятельности – управление недвижимостью.

Источник "Коммерсанта" уточнил, что в Геленджике миллиардер намерен создать люксовый гостиничный актив с виноградником. По его данным, речь идет о виноградниках, где производят вино "Шато де Талю". Их владельцем называют Ольгу Ткачеву.

Другой источник издания рассказал о выкупе Абрамовичем участка на берегу Ладожского озера для строительства дома для собственных нужд и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха.

По словам, партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, затраты на строительство люксового отеля в Карелии и Геленджике сопоставимы. Они составляют около 37–74 млн рублей на номер.

Ранее российский миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал о масштабном проекте по строительству отеля в Алтайском крае, который будет "посерьезнее, чем под Геленджиком".

В сюжете называют Алтай регионом с "нераскрытым туристическим потенциалом мирового уровня". По словам представителя компании-инвестора Виталия Кашникова, объект будет действительно очень крупным.