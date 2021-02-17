Алтайские власти могут расторгнуть договор с крупным арендатором леса

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел рабочее совещание по вопросу нарушений условий аренды леса в Тальменском районе ООО "Алтай-Форест". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Предприятие уличили более в чем 50 различных нарушениях, что и послужило причиной обсуждения вопроса о возможном расторжении договора.

"По результатам обсуждения Виктор Томенко поручил Министерству природных ресурсов и экологии всесторонне изучить ситуацию, провести анализ характера и объема допущенных и устраненных нарушений, причин и обстоятельств, способствовавших их осуществлению, учесть экономическую и социальную значимость предприятия для Тальменского района, рассмотреть последствия в части выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству леса в случае расторжения договора аренды", – уточнили краевые власти.

Губернатор подчеркнул, что окончательное решение следует принимать только после всестороннего изучения ситуации.

Напомним, алтайские полицейские предъявили обвинение в незаконной рубке леса в особо крупном размере начальнику Ларичихинского производственного участка ООО "Алтай-Форест".

Как установлено в ходе проведенных УФСБ России по Алтайскому краю оперативно-разыскных мероприятий, в период с октября 2018-го по ноябрь 2019 года мужчина организовал незаконные рубки лесных насаждений в объеме более 500 куб. м на территории Тальменского района Алтайского края.

Ущерб природному фонду составил более 6,4 млн рублей. Обвиняемого заключили под стражу.