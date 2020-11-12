В Алтайском крае выявили незаконную рубку леса на 6,4 млн рублей

Алтайские полицейские предъявили обвинение в незаконной рубке леса в особо крупном размере начальнику Ларичихинского производственного участка ООО "Алтай-Форест". Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

"Как установлено в ходе проведенных УФСБ России по Алтайскому краю оперативно-разыскных мероприятий, в период с октября 2018-го по ноябрь 2019 года обвиняемый организовал незаконные рубки лесных насаждений в объеме более 500 куб. м на территории Тальменского района Алтайского края", – уточнили в ведомстве.

Ущерб природному фонду составил более 6,4 млн рублей. Обвиняемого заключили под арест.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители проверяют других лиц на причастность к незаконной рубке.

Об аналогичных фактах можно сообщать в УФСБ России по телефону 63-81-55 или на электронную почту barnaul@fsb.ru.