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Пенсионный фонд в Алтайском крае реорганизуют, а часть межрайонных управлений упразднят

, ИА "Амител"
Цель изменений: "улучшение социальной навигации граждан", объяснили в ПФР
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Отделение ПФР по Алтайскому краю ждет реорганизация. Как сообщил на встрече с журналистами управляющий региональным отделением Борис Трофимов, процесс реорганизации будет представлять собой "централизацию": все подразделения объединят в одно юридическое лицо, некоторые межрайонные управления упразднят. Сейчас алтайское отделение состоит из 18 межрайонных управлений в городах и районах края, регионального центра по выплате пенсий и 64 клиентских служб.

Согласно данным пресс-службы отделения, цель предстоящих изменений – "улучшение социальной навигации граждан, чтобы жителям региона было удобней взаимодействовать с Пенсионным фондом".

По словам Бориса Трофимова, процесс централизации должен завершиться к июлю-августу этого года. О подробностях реорганизации, в  частности о кадровых изменениях, он не рассказал. Как пояснил управляющий, недавно сменился председатель Пенсионного фонда России (вместо Максима Топилина на этот пост назначили Андрея Кигима), поэтому, вероятно, проект по централизации скорректируют.

"В связи с этим я не называю количество людей, которых мы должны взять сюда (то есть перевести для работы в головном офисе в Барнауле), сколько убрать из районов. Скажу лишь, что, согласно старым планам, в пяти районах Алтайского края, где сейчас есть полномасштабные межрайонные управления, должны были сделать только клиентские службы. Если бы мы с вами собрались неделю назад, я бы честно дал дорожную карту Алтайского края со всеми вводными", – подчеркнул Трофимов.

Он добавил, что, согласно прежней концепции централизации, "на площадку Барнаула планировали дополнительно принять 185 человек", и в первую очередь – сотрудников из районов, где ликвидируются межрайонные управления. Трофимов заявил, что в отделении было уже рассмотрено множество вариантов по переезду работников ПФР в краевой центр. 

Напомним, что ранее, с 2016 по 2017 год, в алтайском отделении Пенсионного фонда провели оптимизацию: вместо 64 межрайонных управлений сделали 18.


Комментарии

18.02.2021 15:05
гость

При этом умалчивается количество сокращенных служащих, которых выкинут на улицу!

18.02.2021 15:05
- гость -

"улучшение социальной навигации граждан, чтобы жителям региона было удобней взаимодействовать с Пенсионным фондом".

что с великим русским языком делаете, ироды...

18.02.2021 15:05
ПЕТР

"цель предстоящих изменений – "улучшение социальной навигации граждан, чтобы жителям региона было удобней"

Ну , ну...

18.02.2021 15:06
- гость -

В деревне последние рабочие места ликвидируют.

18.02.2021 15:08
- гость -

За начислением пенсии теперь в Москву.

18.02.2021 15:08
Медведь-шатун

Дармоеды!, упыри, бездельники., не жалкл
О!!!

18.02.2021 15:14
- гость -

Все ихние реорганизации приводят к увеличению числа ничего не производящих но много потребляющих чиновников и к ухудшению обслуживания..Или я не прав?

18.02.2021 15:31
- гость -

приехали за оформлением мат капитала на чернышеского
время половина пятого, все в сапогах и на стреме!!
подхожу с бумагами к одной:
-нет , у нас рабочий день к концу, вы еще б без пяти приехали!!!
я-а задержаться?
-мне за это не платят!!
я прям себя в ссср почувствовала..

18.02.2021 15:33
гость

на заводы-фабрики пойдут работать-- поставок из-за не будет

18.02.2021 15:48
- гость -

18.02.2021 15:33
на заводы-фабрики пойдут работать
-------------
Их уже давно нет, заводов и фабрик.

18.02.2021 16:18
- гость -

Таких дворцов настроили , а теперь народ сокращают?
а здания куда?

18.02.2021 16:30
- гость -

18.02.2021 16:18
- гость
Отобрать, как в свое время у КПСС, и снова передать КПСС!Пора наводить порядок в стране.Да и страну (СССР) пора собирать заново!!!!Работы много, всем хватит!

18.02.2021 16:35
- гость -

Трофимова гнать давно было пора из своего кресла. Уже 5 лет назад оставил сотни людей без работы, и вновь перед Москвой попу рвут о сэкономленных копеечках, утверждая при этом, что "народ из села бежит почему то".



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