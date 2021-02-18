Пенсионный фонд в Алтайском крае реорганизуют, а часть межрайонных управлений упразднят

Отделение ПФР по Алтайскому краю ждет реорганизация. Как сообщил на встрече с журналистами управляющий региональным отделением Борис Трофимов, процесс реорганизации будет представлять собой "централизацию": все подразделения объединят в одно юридическое лицо, некоторые межрайонные управления упразднят. Сейчас алтайское отделение состоит из 18 межрайонных управлений в городах и районах края, регионального центра по выплате пенсий и 64 клиентских служб.

Согласно данным пресс-службы отделения, цель предстоящих изменений – "улучшение социальной навигации граждан, чтобы жителям региона было удобней взаимодействовать с Пенсионным фондом".

По словам Бориса Трофимова, процесс централизации должен завершиться к июлю-августу этого года. О подробностях реорганизации, в частности о кадровых изменениях, он не рассказал. Как пояснил управляющий, недавно сменился председатель Пенсионного фонда России (вместо Максима Топилина на этот пост назначили Андрея Кигима), поэтому, вероятно, проект по централизации скорректируют.

"В связи с этим я не называю количество людей, которых мы должны взять сюда (то есть перевести для работы в головном офисе в Барнауле), сколько убрать из районов. Скажу лишь, что, согласно старым планам, в пяти районах Алтайского края, где сейчас есть полномасштабные межрайонные управления, должны были сделать только клиентские службы. Если бы мы с вами собрались неделю назад, я бы честно дал дорожную карту Алтайского края со всеми вводными", – подчеркнул Трофимов.

Он добавил, что, согласно прежней концепции централизации, "на площадку Барнаула планировали дополнительно принять 185 человек", и в первую очередь – сотрудников из районов, где ликвидируются межрайонные управления. Трофимов заявил, что в отделении было уже рассмотрено множество вариантов по переезду работников ПФР в краевой центр.

Напомним, что ранее, с 2016 по 2017 год, в алтайском отделении Пенсионного фонда провели оптимизацию: вместо 64 межрайонных управлений сделали 18.