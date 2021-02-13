Названа причина увольнения Максима Топилина с поста главы ПФР

Стала известна формулировка, с которой освободили от должности председателя правления Пенсионного фонда России, бывшего куратора Алтайского края Максима Топилина.

Как следует из распоряжения правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным, Максим Топилин покидает пост "в связи с переходом на другую работу".

Главой ПФР назначили бывшего руководителя Фонда социального страхования РФ Андрея Кигима.

Напомним, что при смене правительства в январе 2020 года Максим Топилин покинул пост министра труда и соцзащиты. Ему на смену пришел Антон Котяков.

Мишустин позднее назначил Топилина на должность главы Пенсионного фонда РФ. Антон Дроздов, который ранее возглавлял ПФР, стал заместителем министра финансов.