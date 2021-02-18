Житель Читы случайно застрелил девятилетнюю соседку. Видео

Жителя Читы подозревают в убийстве ребенка. Он стрелял в соседскую дверь и попал в девятилетнюю девочку.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. 33-летний местный житель поссорился с соседями: жильцы делали ремонт, и мужчине не понравился шум из-за стены. Читинец взял оружие и выстрелил в соседскую дверь, попав в девочку. Ребенок погиб, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Сейчас мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Ранее в Москве на втором дне свадьбы друг невесты застрелил жениха и его брата. Инцидент произошел в одном из ночных клубов столицы.