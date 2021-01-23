На свадьбе в Москве убили жениха и его брата. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла в одном из клубов новой Москвы. Один из гостей на свадьбе выстрелил в мужчин из пистолета.
Оба скончались на месте, а стрелок скрылся. По сведениям источников агентства, для его задержания введен план "Перехват", пишет "РГ".
Ранее amic.ru писал о том, что неоднократно судимого барнаульца обвиняют в убийстве знакомого из ревности и причинении вреда здоровью собственной престарелой матери. Во время застолья мужчина поссорился с женщиной и, выхватив у нее костыль, нанес множественные удары по голове и туловищу, причинив средней тяжести вред здоровью.
Комментарии
Жениха и его брата убили на свадьбе в Москве
Не жениха, а свидетеля, не на свадьбе, а на похоронах, не в Москве, а в Детройте, не убили, а воскресили!