Жениха и его брата убили на свадьбе в Москве

На свадьбе в Москве убили жениха и его брата. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в одном из клубов новой Москвы. Один из гостей на свадьбе выстрелил в мужчин из пистолета.

Оба скончались на месте, а стрелок скрылся. По сведениям источников агентства, для его задержания введен план "Перехват", пишет "РГ".

Ранее amic.ru писал о том, что неоднократно судимого барнаульца обвиняют в убийстве знакомого из ревности и причинении вреда здоровью собственной престарелой матери. Во время застолья мужчина поссорился с женщиной и, выхватив у нее костыль, нанес множественные удары по голове и туловищу, причинив средней тяжести вред здоровью.