Крупный торговый центр продают в Барнауле за 200 млн рублей

Действующий торговый центр "Империя" выставили на продажу в Барнауле. Здание находится на проспекте Ленина, 124. Продавец просит за ТЦ 200 млн рублей.

Как сказано в объявлении, размещенном на сайте cian.ru, в здании находится один якорный арендатор – магазин торговой сети "Магнит". Остальные помещения (около 30-ти) сданы в аренду по стандартному договору с пролонгацией.

За 200 млн покупателю достанется четырехэтажное здание общей площадью почти 6 тыс. квадратных метров. Земельный участок площадью 2,6 тыс. квадратных метров находится в собственности. Парковка предусматривает 50 машино-мест.

Ранее стало известно, что на продажу в Барнауле выставили другой торговый центр – "Россия". Собственник просит за него 99 млн рублей.