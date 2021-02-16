Торговый центр с бомбоубежищем продают в Барнауле

В Барнауле за 99 млн рублей продают ТЦ "Россия", который находится на пр. Ленина. Здание занесено в реестр памятников архитектуры регионального значения: оно построено в 1958 году и более 20 лет в нем располагался кинотеатр "Россия".

В 90-х большинство площадей были переданы в аренду, а от кинотеатра остался небольшой зал на 48 мест. Но в начале 2000-х и его отдали под коммерцию.

Как сказано в объявлении о продаже, объект подойдет для использования как ТЦ, коворкинг-центр, офис крупной компании, спортивный комплекс. По информации агентства недвижимости "Алтайская элита", под зданием находится бомбоубежище.

Отметим, что ТЦ "Россия" принадлежит барнаульскому бизнесмену Борису Князеву. Сейчас предприниматель также продает торговый дом и гостиницу "Лалетин" на ул. Мало-Тобольской за 86 млн рублей и офисное здание на ул. Малахова за 150 млн рублей.