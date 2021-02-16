Торговый центр с бомбоубежищем продают в Барнауле

В Барнауле за 99 млн рублей продают ТЦ "Россия", который находится на пр. Ленина. Здание занесено в реестр памятников архитектуры регионального значения: оно построено в 1958 году и более 20 лет в нем располагался кинотеатр "Россия".
В 90-х большинство площадей были переданы в аренду, а от кинотеатра остался небольшой зал на 48 мест. Но в начале 2000-х и его отдали под коммерцию.
Как сказано в объявлении о продаже, объект подойдет для использования как ТЦ, коворкинг-центр, офис крупной компании, спортивный комплекс. По информации агентства недвижимости "Алтайская элита", под зданием находится бомбоубежище.
Отметим, что ТЦ "Россия" принадлежит барнаульскому бизнесмену Борису Князеву. Сейчас предприниматель также продает торговый дом и гостиницу "Лалетин" на ул. Мало-Тобольской за 86 млн рублей и офисное здание на ул. Малахова за 150 млн рублей.
Комментарии
Но кто же так пишет заголовки? Написали бы "В Барнауле продают Родину за 99 млн рублей"
16.02.2021 08:14
- гость -
не родину продают, а Россию)
"В Барнауле продают Родину за 99 млн рублей"
слышу звон, да не знаю где он...
продают Россию!!!
Чё в этом тупом прямоугольнике нашли памятного такого???
Купит Селф, сожгет памятник построит 25 этажку. А была там Россия или Родина это вы сами там в этом разбирайтесь, это важно только для вас.
Бомбоубежище в рядом стоящем доме точно было.
Все! Кина не будет.
- гость -
Бомбоубежище в рядом стоящем доме точно было.
там 2 входа
Кинотеатр просуществовал лет 40. Мы с друзьями туда ещё в конце 90-х ходили. В конце от кинотеатра оставался только Малый зал. А внизу сделали автосалон - прямо в помещении стояли машины, и продавцы с криком "Ну вы же всё равно покупать не будете!" бежали прогонять, когда мы открывали дверь какого-нибудь Форда. Хотя фишкой была как раз возможность посидеть в каждой из машин. А потом там был Книгомир "Топ-книги" и очень много мелких лавочек.
Зданию можно вернуть изначальное предназначение - если туда зайдёт кинотеатр-мультиплекс. Там как раз можно несколько залов сделать и фудкорт
В гостиницу ещё примерно столько же вложить придётся, чтобы привести её в конкурентное состояние.
Предлогаете выкупить когда-то проданное. Дело.
Что, Борюсик, плохи твои дела-то. ну рано или поздно это должно было произойти ибо нефиг