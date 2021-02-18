Грузовик с прицепом вылетел на обочину и заблокировал движение на Власихинской в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
Грузовой автомобиль с прицепом вылетел на обочину на пересечении улиц Власихинской и Шумакова в Барнауле. Правая полоса движения по улице Власихинской в сторону Попова полностью заблокирована.
Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", движение по участку дороги временно затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 14 февраля серьезная авария перекрыла часть дороги на выезде из поселка Южного. По сообщениям очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии машина одного из участников ДТП получила серьезные повреждения. При этом обошлось без пострадавших.
Комментарии
кто вообще разрешает старым Камазам по городу ездить. этож экологическая бомба.
Несся аки бешеный кабан, а тут, неожиданно, светофор и уже желтый горит. Мог бы, конечно, проехать, но там же камеры на стоп-линию. Решение - по тормозам. Результат - на фото
Fkt, есть техника которая работает сезонно. Например, перевозка свеклы с полей. В таких случаях если брать новую, то цена на сахар вас очень удивит.
Отличная работа дорожников! До асфальта снег вычистили
18.02.2021 12:20
Fkt
А мне бы и на новом страшно бы было по городу ездить!!! Едешь такой весь большой, а тут еще мы на пузотерках вокруг снуем...
очередной дибил-гонщик, который не не смотрит на дорожные условия
ха-ха! стоп линию то переехал
ха-ха! стоп линию то переехал
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Разве? Разметки не видно, а за знак он не выкатился
ну он просто слаб умом, получил бы небольшой штраф, а так простоит сейчас, и плюс оплата за восстановление знака, ну если только ему пофиг простой, может он так, покататься выехал после снежка в четверг
Что набросились. Мы все Россияне.
ну он просто слаб умом
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А вы сильны умом? Не догадайтесь, что это какой-то колхозник поехал в Барнаул без опыта на наших заснеженных дорогах? Они же как правило только летом работают.
Анекдот из времён СССР.
Подъезжает джигит к перекрёстку, на светофоре загорается красный свет, джигит газует и пролетает на красный, едет дальше, опять перекрёсток, опять красный свет, он газует и пролетает на красный, подъезжает к следующему перекрёстку, там горит зелёный свет, он тормозит перед светофором,его спрашивают почему на красный проезжаешь а на зелёный стоишь, а он отвечает, так там другой джигит едет
А вы сильны умом? Не догадайтесь, что это какой-то колхозник поехал в Барнаул без опыта на наших заснеженных дорогах? Они же как правило только летом работают.
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Ну я может и не больно силён умом, но мне моего ума хватает, чтобы не газовать по заснеженной обледенелой дороге.
Что, сильно ему торопливость помогла, сейчас то он точно везде успеет