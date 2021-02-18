Грузовик с прицепом вылетел на обочину и заблокировал движение на Власихинской в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Грузовой автомобиль с прицепом вылетел на обочину на пересечении улиц Власихинской и Шумакова в Барнауле. Правая полоса движения по улице Власихинской в сторону Попова полностью заблокирована.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", движение по участку дороги временно затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 14 февраля серьезная авария перекрыла часть дороги на выезде из поселка Южного. По сообщениям очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии машина одного из участников ДТП получила серьезные повреждения. При этом обошлось без пострадавших.