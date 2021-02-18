Проверено на себе. Глава алтайского Минобрнауки первым дал клятву педагога

Глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором он произносит клятву педагога. Министр отметил, что никто не будет обязывать учителей давать ее.

"В наше время повышенной общественной неустойчивости, когда десять заповедей уже недостаточно в таком многообразии социальной действительности, каждому человеку нужны основные ориентиры, убеждения, принципы (в жизни, профессии и т.д.), помогающие чувствовать себя устойчиво и надежно", – сказал Костенко.

Министр также добавил, что основная цель закона, где прописана клятва, не в ней самой, а в поддержке молодых учителей, на которую выделяется примерно 900 млн рублей в год.

"Клятва дается не директору школы, министру или еще кому-то, клятва – это зарок честного служения Детям, Профессии, Родине. Может, я пропустил, когда вдруг это стало не модным и не нужным?" – поделился мнением министр.

Напомним, что законопроект "О статусе педагогического работника в Алтайском крае" готовят ко второму чтению, которое состоится 26 февраля. После того как общественность получила доступ к первой версии законопроекта, началось обсуждение текста клятвы учителей. Депутаты учли критику и ко второму чтению поменяли текст.

Также в документе есть новшества, которые касаются защиты чести и достоинства педагога, его прав и обязанностей.