Проверено на себе. Глава алтайского Минобрнауки первым дал клятву педагога

Глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором он произносит клятву педагога. Министр отметил, что никто не будет обязывать учителей давать ее.
"В наше время повышенной общественной неустойчивости, когда десять заповедей уже недостаточно в таком многообразии социальной действительности, каждому человеку нужны основные ориентиры, убеждения, принципы (в жизни, профессии и т.д.), помогающие чувствовать себя устойчиво и надежно", – сказал Костенко.
Министр также добавил, что основная цель закона, где прописана клятва, не в ней самой, а в поддержке молодых учителей, на которую выделяется примерно 900 млн рублей в год.
"Клятва дается не директору школы, министру или еще кому-то, клятва – это зарок честного служения Детям, Профессии, Родине. Может, я пропустил, когда вдруг это стало не модным и не нужным?" – поделился мнением министр.
Напомним, что законопроект "О статусе педагогического работника в Алтайском крае" готовят ко второму чтению, которое состоится 26 февраля. После того как общественность получила доступ к первой версии законопроекта, началось обсуждение текста клятвы учителей. Депутаты учли критику и ко второму чтению поменяли текст.
Также в документе есть новшества, которые касаются защиты чести и достоинства педагога, его прав и обязанностей.
Комментарии
Во времена когда были клятвы, когда клянусь являлось юридическим термином, в те времена клятвы всегда скрепляли. Например, подптисывали кровью. Можно и без крови. Например брали кусок хлеба, клялись и говорили - подавиться мне если вру! Один несостоявшийся король Англии так и помер - подавился. А без заверения клятва - это как пропуск без печати... фуфло, словом ....
Так сам Костенко-то ни разу не педагог - ни по образованию, ни по опыту работы. Для него эта клятва - повод покрасоваться, напомнить о себе, а то совсем его, бедного, после истории с Онищенко, в угол задвинули. То с новостных полос не вылезал: и еду-то в школьных столовках пробовал, и ЕГЭ сдавал, и песни пел. А теперь не слышно, не видно - ну так хоть "поклясться" на публику)))
Ритуал, клятва...
Разве этим надо поднимать статус педагога?
Кто сам не умеет учить детей, идет учить (мучить) учителей... Так было и есть...
Назовите зарплату молодого педагога в Барнауле после окончания пед.университета. Педагоги,отзовитесь!
Так и что? И ЧТО? Вот зачем нам эта новость? Что это даёт? Кому это принесло что-то хорошее?
А чо не в трениках? Он хоть понимает, что выглядит крайне глупо, когда в такой обстановке (ведь не торжественная) дает "клятву". Вспоминается фильм "Кавказская пленница", когда Варлей говорит: Ошибки надо смывать кровью Клоунская и ненастоящая клятва унижает учителей, а не повышает их ответственность и значимость для общества
Маразм крепчал...