"Не еду я ничего просить". Александр Лукашенко объяснил свой визит в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, для чего он едет на встречу с Владимиром Путиным. По его словам, дело вовсе не в деньгах.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 млрд долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", – цитирует Лукашенко Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лукашенко собирается попросить у Путина в кредит три миллиарда долларов. Сообщалось, что стороны "близки к соглашению".