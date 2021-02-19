Идея о переходе на четырехдневную рабочую неделю все еще обсуждается, но пока на первый план выходят другие, более важные проблемы. Об этом рассказал первый заместитель главы партии "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Могу сказать, что, безусловно, эта идея не похоронена, магистральный путь развития человечества – это сокращение необходимого рабочего времени", – цитируют Исаева "Известия".

Депутат подчеркнул, что раньше фантастикой казался переход на пятидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день, но тем не менее это произошло.

Ранее 48% россиян заявили, что поддерживают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.