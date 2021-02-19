СК проводит проверку из-за возгорания на Бийской ТЭЦ, где пострадали два человека

Следственный комитет проводит проверку по факту получения производственной травмы сотрудниками АО "Бийскэнерго". Следователи выяснят все обстоятельства и нцидента и проверят действия должностных лиц, отвечающих за технику безопасности.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 18 февраля в котельном цеху ТЭЦ во время подготовки резервного оборудования к запуску произошло возгорание угольной пыли, из-за чего два сотрудника 33-х и 25-ти лет получили термические ожоги.

Как ранее сообщали в Сибирской генерирующей компании, сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия.