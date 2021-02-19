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Коттедж с вертолетной площадкой продают под Барнаулом

, ИА "Амител"
Владелец недвижимости просит за нее 8 млн рублей

В селе Баюновские Ключи выставили на продажу необычную усадьбу. На территории есть загон для лошадей, собственное озеро и даже вертолетная площадка. Хозяин просит за лот 8 млн рублей.

За эти деньги новому владельцу достанется дом общей площадью 66 квадратных метров. Он сделан из газобетона и обложен кирпичом. Коттедж стоит в живописном месте на берегу реки Лосиха. Территория наглухо огорожена высоким кирпичным забором высотой два метра. Площадь участка составляет 1,25 га.

Также на территории есть баня, зона отдыха с барбекю, гараж. В объявлении указано, что усадьбу можно использовать в качестве базы отдыха, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Напомним, ранее на продажу выставили самый дорогой в Барнауле коттедж. Его стоимость составляет 115 млн рублей. За эти деньги новому владельцу достанется  четырехуровневый дом с бассейном, баней и огромной беседкой.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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