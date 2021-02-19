Полицейский спас жителя алтайского села от гибели в пламени

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Участковый уполномоченный полиции ОВД по Романовскому району капитан Владимир Касачев спас мужчину во время пожара в селе Гуселетово, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Передав в МЧС информацию о возгорании, полицейский вошел в горящий дом, чтобы проверить, есть ли в нем люди.

На полу веранды лежал без сознания хозяин жилья. Правоохранитель вынес его в безопасное место. Когда мужчина пришел в себя, он рассказал, что в доме находятся еще два человека.

"К этому времени на помощь подоспел сосед погорельца, который помог участковому разбить одно из окон, чтобы через него попытаться помочь выбраться оставшимся в доме людям, – уточнили в полиции. – Но сильное задымление и распространившийся огонь не дали попасть в помещение до приезда сотрудников МЧС, силами которых пожар потушен".

В сгоревшем доме нашли тела двоих человек.

Напомним, смертельный пожар произошел в селе Гуселетово 11 февраля. На момент приезда пожарных крыша частного дома полыхала открытым пламенем. Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут. Огонь прошел 40 квадратных метров.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.