Полиция задержала барнаульца по подозрению в краже канализационных люков

33-летнего жителя Барнаула задержали по подозрению в краже канализационных люков. Похищенные крышки он уже успел сдать на металлолом.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в дежурную часть УМВД по краевой столице обратился руководитель одной из компаний, которые занимаются обслуживанием городских коммунальных сетей, с заявлением о краже крышек.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали уже судимого барнаульца, который признался в преступлении. Выяснилось, что похищенные канализационные люки он успел сдать на металлолом.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Напомним, что случаи хищения крышек тепловых камер, водопроводных и канализационных люков участились в Барнауле. С начала года городские службы выявили по меньшей мере 29 таких инцидентов.