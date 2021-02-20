Полиция задержала барнаульца по подозрению в краже канализационных люков

33-летнего жителя Барнаула задержали по подозрению в краже канализационных люков. Похищенные крышки он уже успел сдать на металлолом.
Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в дежурную часть УМВД по краевой столице обратился руководитель одной из компаний, которые занимаются обслуживанием городских коммунальных сетей, с заявлением о краже крышек.
В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали уже судимого барнаульца, который признался в преступлении. Выяснилось, что похищенные канализационные люки он успел сдать на металлолом.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").
Напомним, что случаи хищения крышек тепловых камер, водопроводных и канализационных люков участились в Барнауле. С начала года городские службы выявили по меньшей мере 29 таких инцидентов.
Комментарии
Приемщиков нужно наказывать.
приемников к ответственности. независимо от того целый люк сдали или разломанный...
Если просто закрыть всех приёмщиков, то на экономике страны это никак не отразится, но люки и провода будут целее
Скинуть его в колодец, потом достать и еще раз скинуть... Думаю, много свидетелей найдется и подтвердят, что он сам падал.., вылазил и снова падал...
Приёмщики да, должны быть предупреждены об ответственности. А за люки повысить сроки тюремные. Т.к. это не просто вещь за 2 000 рублей, а в том числе и средство безопасности. Украл крышку - допустил риск получения от лёгких и тяжких телесных повреждений, вплоть до летального исхода. Должно быть как-то учтено и наказуемо.
Для приемщиков металла, это просто бизнес, который приносит им деньги! Так же, как и для депутатов мандат, тоже просто приносит деньги!!! Что тем, что тем наплевать на законы, порядочность и ответственность. Они думают только о деньгах!
Уже давно производятся крышки из резины и других полимеров. Почему бы не применять их?
Автомобильные стойки не принимают пока их не распилишь, ибо штрафы от оптовиков ОГРОМНЫЕ
Почему бы на люки не распространить такое правило
1люк-20 000руб
Как черт от ладана бежали бы
20.02.2021 13:38
Виктор
Потому что по своим прочностным характеристикам они годятся только для установки в парках, частных домах и проч. На городских улицах это всё быстро придёт в негодность.