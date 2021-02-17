Оттаяли. Случаи кражи люков участились в Барнауле

Случаи хищения крышек тепловых камер, водопроводных и канализационных люков участились в Барнауле. С начала года городские службы выявили по меньшей мере 29 таких инцидентов.
Как пишет пресс-центр мэрии, сотрудники СГК во время плановых обходов сетей зафиксировали 12 случаев хищения в разных районах города, в том числе на проспектах Ленина и Строителей, Павловской тракте, улицах Георгиева и Петра Сухова. При обнаружении открытых люков энергетики огораживают место, вызывают полицейских и после устанавливают новую крышку.
В водоканал с начала года поступило 17 сообщений об открытых колодцах, а всего за 2020 год зафиксировали 404 случая хищения. Сотрудники предприятия также регулярно проводят обследование всех городских люков и максимально быстро устанавливают новые.
В случае обнаружения открытого люка или факта сдачи крышек в пункты приемы металлолома жителей города просят сообщать в "Росводоканал Барнаул" по телефону 50-01-01. Даже если колодец не относится к компетенции организации, то его все равно оградят или закроют, передав информацию ответственным.
Кроме того, по вопросу открытых люков можно позвонить в единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 29-91-88.
Комментарии
Наверное прямиком в Китай.
17.02.2021 15:03
- гость -
Через заснеженные горы 3 км высотой.
Давно бы на полимерные люки поменяли, а старые сами бы в цветмет здали. Думаю еще бы и с прибылью остались и никто бы не воровал.
17.02.2021 15:13
- гость -
И где у нас люки из цветмета?
Люки обычно не гениальные воры воруют, а обычный пропитый скот. Неужели полиция и их уже поймать не может? Или у них фонариков и жёлтых уточек нет, так и нарушения закона нет?
сама полиция в доле