Оттаяли. Случаи кражи люков участились в Барнауле

Случаи хищения крышек тепловых камер, водопроводных и канализационных люков участились в Барнауле. С начала года городские службы выявили по меньшей мере 29 таких инцидентов.

Как пишет пресс-центр мэрии, сотрудники СГК во время плановых обходов сетей зафиксировали 12 случаев хищения в разных районах города, в том числе на проспектах Ленина и Строителей, Павловской тракте, улицах Георгиева и Петра Сухова. При обнаружении открытых люков энергетики огораживают место, вызывают полицейских и после устанавливают новую крышку.

В водоканал с начала года поступило 17 сообщений об открытых колодцах, а всего за 2020 год зафиксировали 404 случая хищения. Сотрудники предприятия также регулярно проводят обследование всех городских люков и максимально быстро устанавливают новые.

В случае обнаружения открытого люка или факта сдачи крышек в пункты приемы металлолома жителей города просят сообщать в "Росводоканал Барнаул" по телефону 50-01-01. Даже если колодец не относится к компетенции организации, то его все равно оградят или закроют, передав информацию ответственным.

Кроме того, по вопросу открытых люков можно позвонить в единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 29-91-88.